Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги
Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий. Потужність для доступу навіть до найскладніших місць
Новий бездротовий пилосос SpeedPro забезпечує швидке чищення із потужним доступом. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду навіть у найскладніших місцях – біля стін, меблів та у кутках. Переглянути усі переваги
Бездротовий вертикальний пилосос
Ціна магазину Philips
Усього:
Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.
Два налаштування швидкості для різних типів підлоги і бруду.
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 40 хвилин роботи у звичайному режимі та 20 хвилин у турборежимі.
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.
Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.
Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.
Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.
Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.
Ефективність
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Фільтрація