Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
SpeedPro Max Aqua
Бездротовий вертикальний пилосос
- {discount-value}
Усього:
Найшвидший бездротовий пилосос*
із функціональністю 3-в-1
Насадка для всмоктування на 360°
25,2 В, час роботи: до 75 хв.
3-в-1: пилосос, система миття, ручний
Вмонтовані аксесуари
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил
До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 25,2 В
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи в економному режимі, 35 хвилин – у звичайному режимі і 25 хвилин – у турборежимі.
Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)
PowerBlade – це цифровий двигун, розроблений для подання незрівнянного потужного потоку повітря (>1000 л/хв), що забезпечує всмоктування в насадку з охопленням 360°. Реєструйтеся на Philips.com протягом 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!
Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду
Унікальна система прибирання і миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або у пральній машині.
Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями
Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів
PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.
Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.
Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд
Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.
Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.
Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.
3-в-1: насадка для всмоктування на 360°, система прибирання та миття, ручний пилосос
3-в-1 – потужна насадка для всмоктування на 360°, унікальна система прибирання та миття, вбудований ручний пилосос
Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.