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    SpeedPro Max Aqua

    Бездротовий вертикальний пилосос

    FC6903/01
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    • Найшвидший бездротовий пилосос* Найшвидший бездротовий пилосос* Найшвидший бездротовий пилосос*
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      SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

      FC6903/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        SpeedPro Max Aqua

        SpeedPro Max Aqua

        Бездротовий вертикальний пилосос

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        Усього:

        Найшвидший бездротовий пилосос*

        із функціональністю 3-в-1

        • Насадка для всмоктування на 360°
        • 25,2 В, час роботи: до 75 хв.
        • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний
        • Вмонтовані аксесуари
        Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

        Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

        Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

        До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 25,2 В

        До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 25,2 В

        Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи в економному режимі, 35 хвилин – у звичайному режимі і 25 хвилин – у турборежимі.

        Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)

        Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв.)

        PowerBlade – це цифровий двигун, розроблений для подання незрівнянного потужного потоку повітря (>1000 л/хв), що забезпечує всмоктування в насадку з охопленням 360°. Реєструйтеся на Philips.com протягом 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

        Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду

        Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду

        Унікальна система прибирання і миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або у пральній машині.

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

        Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

        Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

        PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.

        Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

        Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

        Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.

        Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

        Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

        Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.

        3-в-1: насадка для всмоктування на 360°, система прибирання та миття, ручний пилосос

        3-в-1: насадка для всмоктування на 360°, система прибирання та миття, ручний пилосос

        3-в-1 – потужна насадка для всмоктування на 360°, унікальна система прибирання та миття, вбудований ручний пилосос

        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Накладка з мікрофібри
          • Вбудована щітка
          Стандартна насадка
          Сухе і вологе прибирання
          Додаткова насадка
          Насадка для всмоктування на 360°

        • Конструкція

          Колір
          Electric Aqua

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          2,732  кг

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Рівень потужності звуку
          84  дБ
          Напруга батареї
          25,2  В
          Час заряджання
          5  годин(-и)
          Час роботи
          75  хв.
          Час роботи (турборежим)
          25  хв.
          Потік повітря (макс.)
          1000  л/хв.
          Покриття площі на резервуар
          60  м²

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,6  л
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити

        • Практичність

          Ємність резервуара для чистої води (макс.)
          0.28  л
          Миючі засоби, які можна використовувати
          прозорий миючий засіб або проста вода

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.
            • Із системою прибирання і миття

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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