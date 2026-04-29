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SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос
Більше не доступний
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FC6903/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Всі (9)
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Як замінити батареї пилососа Philips SpeedPro (Max)?
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?
Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
З миючого пилососа Philips виходить менше води
Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку
Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах
Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається
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