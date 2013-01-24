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Пароочисник

FC7028/01
Загальна оцінка / 5
  • Справді чиста підлога завдяки потужній парі Справді чиста підлога завдяки потужній парі Справді чиста підлога завдяки потужній парі
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    Пароочисник

    FC7028/01
    Загальна оцінка / 5

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Пароочисник

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Пароочисник

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі

    Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги

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      Справді чиста підлога завдяки потужній парі

      Трикутна пласка насадка для кращого прибирання

      • 1500 Вт
      • Додаткова пласка насадка
      • 3 накладки з мікрофібри
      • Регульована подача пари
      Пара знищує до 99,9% бактерій та мікробів

      Пара знищує до 99,9% бактерій та мікробів

      Користуйтеся найбільш гігієнічними результатами прибирання за допомогою Philips SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner Active знищує до 99,9% мікробів і бактерій. Ідеальне прибирання будь-якої підлоги лише за допомогою води та без хімічних речовин.

      Прибирання на 100% без хімікатів

      Прибирання на 100% без хімікатів

      SteamCleaner Active працює лише з водою. Пристрій не залишає на підлозі жодних залишків хімічних речовин.

      Підходить для води з крана

      Підходить для води з крана

      Пароочисник SteamCleaner Active спеціально розроблено для прибирання з використанням води з-під крана. Активний фільтр від накипу автоматично видаляє із води накип. Радимо заміняти цей фільтр кожні півроку, щоб запобігти накопиченню накипу та забезпечити надзвичайну ефективність пристрою упродовж усього терміну експлуатації.

      3 накладки з мікрофібри у комплекті

      3 накладки з мікрофібри у комплекті

      У комплекті є 3 міцні накладки з мікрофібри, які можна прати. М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективне та обережне прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати в пральній машині, легко одягати та знімати.

      Функція подачі пари вимикається під час перерви

      Функція подачі пари вимикається під час перерви

      Під час перерви у прибиранні пароочисник SteamCleaner Active автоматично припиняє подачу пари в разі переведення у вертикальне положення. Додаткова безпека та цілковитий спокій.

      Жодних миючих засобів, жодних розводів на поверхнях

      Жодних миючих засобів, жодних розводів на поверхнях

      Для всіх видів підлоги*

      Для всіх видів підлоги*

      Стійке положення

      Стійке положення

      Пара розчиняє бруд, пил та плями

      SteamCleaner Active легко видаляє пил і бруд, адже пара розчиняє, а накладка з мікрофібри піднімає та збирає бруд.

      1500 Вт для потужної пари та швидкого нагрівання

      1500 Вт для швидкого нагрівання. SteamCleaner Active готовий до використання менше, ніж за 30 секунд. Світлодіодний індикатор починає світитися синім замість білого, коли Steam Plus готовий до використання.

      Оптимальна кількість пари відповідно до покриття підлоги

      Завдяки регульованим налаштуванням подачі пари пароочисник SteamCleaner Active завжди подає оптимальну кількість пари для ідеального прибирання будь-якої підлоги з захисним покриттям, зокрема дерев’яної підлоги та ламінату.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Яскраво-синій

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        3 накладки та 1 ковзка накладка для килимів
        Чищення
        Накладка з мікрофібри, яку можна прати

      • Ефективність

        Вхідна потужність (макс.)
        1500  Вт
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1500  Вт

      • Керування парою

        Час нагрівання
        <30  с
        Час роботи (з функцією подачі пари)
        від 15 до 25  хв.
        Швидкість подачі пари
        від 13 до 25  г/хв.
        Температура пари в насадці
        >100  °C
        Ємність резервуара для води
        450  мл
        Активний фільтр від накипу
        Так

      • Практичність

        Довжина шнура
        6  м
        Знімна трубка
        Встановлення / знімання трубки
        Режим очікування
        Автоматичне вимкнення функції пари
        Зберігання шнура
        На трубці

      • Вага та розміри

        Розміри накладки з мікрофібри
        27 x 11  см
        Розміри насадки
        210 x 230  см
        Вага (кг)
        < 3  кг

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            • Для усіх видів підлоги, зокрема герметичної дерев’яної підлоги. Перш ніж прибирати лаковану дерев’яну підлогу, спочатку спробуйте застосувати пароочисник у непомітному місці. Не використовуйте для прибирання промасленої підлоги.

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