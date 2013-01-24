Справді чиста підлога завдяки потужній парі
Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді чиста підлога завдяки потужній парі
Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги
Справді чиста підлога завдяки потужній парі
Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді чиста підлога завдяки потужній парі
Справді чиста підлога завдяки потужній парі. SteamCleaner Active видаляє бруд та пил для гігієнічного прибирання будь-якої твердої підлоги. Його трикутна додаткова пласка насадка досягає важкодоступних місць, таких як кутки або місця вздовж плінтусів. Переглянути усі переваги
Користуйтеся найбільш гігієнічними результатами прибирання за допомогою Philips SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner Active знищує до 99,9% мікробів і бактерій. Ідеальне прибирання будь-якої підлоги лише за допомогою води та без хімічних речовин.
SteamCleaner Active працює лише з водою. Пристрій не залишає на підлозі жодних залишків хімічних речовин.
Пароочисник SteamCleaner Active спеціально розроблено для прибирання з використанням води з-під крана. Активний фільтр від накипу автоматично видаляє із води накип. Радимо заміняти цей фільтр кожні півроку, щоб запобігти накопиченню накипу та забезпечити надзвичайну ефективність пристрою упродовж усього терміну експлуатації.
У комплекті є 3 міцні накладки з мікрофібри, які можна прати. М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективне та обережне прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати в пральній машині, легко одягати та знімати.
Під час перерви у прибиранні пароочисник SteamCleaner Active автоматично припиняє подачу пари в разі переведення у вертикальне положення. Додаткова безпека та цілковитий спокій.
SteamCleaner Active легко видаляє пил і бруд, адже пара розчиняє, а накладка з мікрофібри піднімає та збирає бруд.
1500 Вт для швидкого нагрівання. SteamCleaner Active готовий до використання менше, ніж за 30 секунд. Світлодіодний індикатор починає світитися синім замість білого, коли Steam Plus готовий до використання.
Завдяки регульованим налаштуванням подачі пари пароочисник SteamCleaner Active завжди подає оптимальну кількість пари для ідеального прибирання будь-якої підлоги з захисним покриттям, зокрема дерев’яної підлоги та ламінату.
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