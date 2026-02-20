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SmartPro Easy Запасний набір
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FC8008/01
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Накладки з мікрофібри сумісні з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 накладки з мікрофібри, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.