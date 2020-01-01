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Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Мийний бездротовий пилосос
Усього:
Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.
Пил, пух, волосся та крихти легко побачити і зібрати завдяки світлодіодній підсвітці на насадці SpeedPro. Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд на ходу.
Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 50 хвилин роботи у звичайному режимі та 22 хвилини у турборежимі.
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.
Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
Міні-насадка з турбощіткою ідеально підходить для видалення шерсті тварин із оббивки, сидінь та килимів. Вона компактна, потужна й ефективна.
Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.
Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.
Режим AquaBoost для швидшого чищення найстійкішого бруду.
Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.
Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.
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