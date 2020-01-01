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    SpeedPro Aqua

    Мийний бездротовий пилосос

    FC6729/01
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
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      SpeedPro Aqua Мийний бездротовий пилосос

      FC6729/01
      Загальна оцінка / 5

      Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

      SpeedPro Aqua Мийний бездротовий пилосос

      Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

      Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

      SpeedPro Aqua Мийний бездротовий пилосос

      Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

      Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

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        SpeedPro Aqua

        SpeedPro Aqua

        Мийний бездротовий пилосос

        - {discount-value}

        Усього:

        Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

        • Насадка для всмоктування на 180°
        • 21,6 В, до 50 хв.
        • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний
        • Міні-насадка з турбощіткою
        Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

        Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

        Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.

        Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

        Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

        Пил, пух, волосся та крихти легко побачити і зібрати завдяки світлодіодній підсвітці на насадці SpeedPro. Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд на ходу.

        Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

        Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

        Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.

        До 50 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

        До 50 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

        Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 50 хвилин роботи у звичайному режимі та 22 хвилини у турборежимі.

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

        Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

        Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

        Міні-насадка з турбощіткою для швидкого чищення м’яких поверхонь

        Міні-насадка з турбощіткою для швидкого чищення м’яких поверхонь

        Міні-насадка з турбощіткою ідеально підходить для видалення шерсті тварин із оббивки, сидінь та килимів. Вона компактна, потужна й ефективна.

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

        Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.

        PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

        PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

        Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.

        Для різних типів бруду, із струменем води AquaBoost для найстійкішого бруду

        Для різних типів бруду, із струменем води AquaBoost для найстійкішого бруду

        Режим AquaBoost для швидшого чищення найстійкішого бруду.

        Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

        Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

        Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.

        Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

        Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

        Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.

        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Щілинна насадка
          • Накладка з мікрофібри
          • Вбудована щітка
          • Док-станція, що кріпиться на стіні
          • Ємність для води
          Стандартна насадка
          Сухе і вологе прибирання
          Додаткова насадка
          • Насадка для всмоктування на 180°
          • Міні-насадка з турбощіткою

        • Конструкція

          Особливості конструкції
          3-в-1
          Колір
          Насичений матовий чорний

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          2,45  кг

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Рівень потужності звуку
          80  дБ
          Напруга батареї
          21,6  В
          Час заряджання
          5  годин(-и)
          Час роботи
          50  хв.
          Час роботи (турборежим)
          22  хв.
          Потік повітря (макс.)
          До 800  л/хв.
          Покриття площі на резервуар
          60  м²

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,4  л
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити*

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Вгорі
          Ємність резервуара для чистої води (макс.)
          0.28  л
          Миючі засоби, які можна використовувати
          прозорий миючий засіб або проста вода
          Тип коліщаток
          Гума

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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