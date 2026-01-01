Фільтрує 99% дрібного пилу

Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.