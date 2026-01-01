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  • s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack
  • s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack
  • s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack
  • s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack

Більше не доступний

s-bagКласичний довготривалий ефект - Вигідна упаковка

FC8021/05

s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.
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Тривалий термін використання, краща фільтрація

s-bag® Classic Long Performance, Mega Pack

  • 16 мішків для пилу

  • Універсальний розмір

  • На 50% довший термін експлуатації

  • На 15% більша ємність

Універсальний розмір для простого вибору

Універсальний розмір для простого вибору

Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

Фільтрує 99% дрібного пилу

Фільтрує 99% дрібного пилу

Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.

Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

Надзвичайно надійний синтетичний матеріал шведського виробництва

Мішок s-bag® Classic Long Performance виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.

Технічні характеристики

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