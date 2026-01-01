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Більше не доступний
FC8021/05
16 мішків для пилу
Універсальний розмір
На 50% довший термін експлуатації
На 15% більша ємність
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.
Мішок s-bag® Classic Long Performance виготовлено з надзвичайно надійного синтетичного матеріалу шведського виробництва.
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