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Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
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Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
Одноразовий мішок для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Синтетичний мішок для пилу для тривалішого використання та кращої фільтрації, ніж паперові мішки
Жодного контакту з пилом завдяки запатентованій системі закривання
Завдяки матеріалу, який запобігає забиванню, мішок для пилу S-bag "Long Performance" служить на 50% довше, ніж звичайний мішок для пилу