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    Одноразовий мішок для пилу

    FC8021
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    Загальна оцінка / 5
    • Цей мішок для пилу користується шаленим попитом Цей мішок для пилу користується шаленим попитом Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
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      Одноразовий мішок для пилу

      FC8021
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Цей мішок для пилу користується шаленим попитом

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Одноразовий мішок для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Цей мішок для пилу користується шаленим попитом

        Тривалий термін використання, краща фільтрація

        • Classic - Тривалий термін використання

        Ефективніша робота завдяки синтетичному мішку для пилу

        Синтетичний мішок для пилу для тривалішого використання та кращої фільтрації, ніж паперові мішки

        Спеціальна система блокування

        Жодного контакту з пилом завдяки запатентованій системі закривання

        4-шаровий синтетичний матеріал запобігає забиванню пристрою

        Завдяки матеріалу, який запобігає забиванню, мішок для пилу S-bag "Long Performance" служить на 50% довше, ніж звичайний мішок для пилу

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Кількість мішків для пилу
          16
          Кількість фільтрів AFS
          2

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