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  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший
  • Робот, який миє підлогу, як жоден інший

Philips HomeRun серії 9000Миючий робот-пилосос

XU9100/10

4.6
| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Робот, який миє підлогу, як жоден інший
Попрощайтеся з клопітким прибиранням! Пилосос PowerCyclone Aqua миттєво видаляє брудну воду й постійно ополіскує швабру свіжою чистою водою, залишаючи підлогу бездоганною. Насолоджуйтеся прибиранням без обслуговування до 3 тижнів¹ з універсальною станцією.
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З революційною технологією PowerCyclone Aqua

Робот, який миє підлогу, як жоден інший

  • Легке й досконале чищення чистою водою

  • Легко користуватися й обслуговувати

  • Налаштування для дому в додатку HomeRun

Кращі результати прибирання підлоги з PowerCyclone Aqua

Кращі результати прибирання підлоги з PowerCyclone Aqua

З пилососами Philips HomeRun серії 9000 ви завжди прибираєте чистою водою. Технологія PowerCyclone Aqua затримує брудну воду в процесі роботи, а це означає, що ви завжди миєте підлогу тільки чистою водою. Насолоджуйтеся неперевершеною чистотою з нашою шваброю, що залишає підлогу бездоганною.

Жодного обслуговування до 3 тижнів¹

Жодного обслуговування до 3 тижнів¹

Насолоджуйтеся прибиранням до 3 тижнів без обслуговування з універсальною станцією. Вона автоматично спорожнює контейнер для пилу до 70 днів¹. Самостійно наповнює бак для чистої води та спорожнює бак для брудної води до 3 тижнів¹. Легко очищає й висушує швабру гарячим повітрям (50 °C), забезпечуючи щоразу новий початок.

Попрощайтеся зі сплутаними щітками

Попрощайтеся зі сплутаними щітками

Попрощайтеся зі сплутаними щітками – наша вдосконалена функція розплутування гарантує, що вони будуть вільними від ворсу², а вам не доведеться чистити їх вручну.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Плюси

Лесен за употреба

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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      Примітки

      1. ¹ Залежить від інтенсивності та контексту використання.

      2. ² Результати різняться залежно від контексту використання.

      3. ³ Згідно з внутрішніми тестами та порівняно з HomeRun серії 7000 з 5000 Па.

      4. ⁴ Найменший виявлений розмір перешкоди: 2,5 x 2,5 см.

      5. ⁵ Випробувано у режимі лише сухого прибирання з найнижчим рівнем потужності всмоктування.

      6. ⁶ Вловлює 96,5% частинок розміру 0,3 мкм.