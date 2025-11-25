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З пилососами Philips HomeRun серії 9000 ви завжди прибираєте чистою водою. Технологія PowerCyclone Aqua затримує брудну воду в процесі роботи, а це означає, що ви завжди миєте підлогу тільки чистою водою. Насолоджуйтеся неперевершеною чистотою з нашою шваброю, що залишає підлогу бездоганною.
Насолоджуйтеся прибиранням до 3 тижнів без обслуговування з універсальною станцією. Вона автоматично спорожнює контейнер для пилу до 70 днів¹. Самостійно наповнює бак для чистої води та спорожнює бак для брудної води до 3 тижнів¹. Легко очищає й висушує швабру гарячим повітрям (50 °C), забезпечуючи щоразу новий початок.
Попрощайтеся зі сплутаними щітками – наша вдосконалена функція розплутування гарантує, що вони будуть вільними від ворсу², а вам не доведеться чистити їх вручну.
4.6
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Дончо
25/11/2025
България
Частина акції
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Частина акції
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Частина акції
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Плюси
Лесен за употреба
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Залежить від інтенсивності та контексту використання.
² Результати різняться залежно від контексту використання.
³ Згідно з внутрішніми тестами та порівняно з HomeRun серії 7000 з 5000 Па.
⁴ Найменший виявлений розмір перешкоди: 2,5 x 2,5 см.
⁵ Випробувано у режимі лише сухого прибирання з найнижчим рівнем потужності всмоктування.
⁶ Вловлює 96,5% частинок розміру 0,3 мкм.