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Запасний набір SteamCleaner Multi

FC8055/01
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Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір для SteamCleaner Multi Запасний набір для SteamCleaner Multi Запасний набір для SteamCleaner Multi
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    Запасний набір SteamCleaner Multi

    FC8055/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Запасний набір для SteamCleaner Multi

    Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Запасний набір SteamCleaner Multi

    Запасний набір для SteamCleaner Multi

    Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці. Переглянути усі переваги

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      Запасний набір для SteamCleaner Multi

      Сумісний із SteamCleaner Multi FC7008…FC7012

      • 2 накладки з мікрофібри (можна прати)
      • Легке встановлення і знімання
      • Заміняйте кожні 6 місяців
      • Сумісність із FC7008-10-12

      Технічні характеристики

      • Містить

        Накладки з мікрофібри, які можна мити
        • 1 блакитна
        • 1 жовта

      • Сумісність

        SteamCleaner Multi
        • FC7008
        • FC7010
        • FC7012

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