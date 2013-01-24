Запасний набір для SteamCleaner Multi
Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для SteamCleaner Multi
Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці. Переглянути усі переваги
Містить
Сумісність