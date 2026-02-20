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Запасний набір SteamCleaner Multi
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FC8055/01
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Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці.
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