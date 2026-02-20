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Запасний набір SteamCleaner Multi

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Запасний набір SteamCleaner Multi

FC8055/01

Запасний набір SteamCleaner Multi

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Запасний набір готовий до використання з двома багаторазовими накладками з мікрофібри, які можна прати. Для найкращих результатів прибирання заміняйте кожні 2 місяці.

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  • 18 September 2026

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