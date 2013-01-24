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Гнучке прибирання у важкодоступних місцях
Насадка DiamondFlex обертається на 180° та спрощує прибирання довкола предметів та у вузьких місцях. Насадка ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки спеціальному адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги
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Гнучке прибирання у важкодоступних місцях
Насадка DiamondFlex обертається на 180° та спрощує прибирання довкола предметів та у вузьких місцях. Насадка ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки спеціальному адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги
Насадка для твердої підлоги DiamondFlex
Ціна магазину Philips
Усього:
Насадка DiamondFlex – це ідеальне пристосування для прибирання довкола предметів, у важкодоступних кутках та вузьких місцях. Насадка має поворотний механізм на 180° та функцію пам’яті, що забезпечує автоматичне повернення у початкове положення.
Насадка DiamondFlex має бічні повітряні канали для кращої ефективності прибирання вздовж стін та меблів.
Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.
Насадка постачається разом з адаптером з’єднання. Таким чином, вона сумісна з моделями Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer та багатьма іншими пилососами з 32 або 35-мм з’єднанням.
Технічні характеристики аксесуарів
Практичність
Підходить для
Надійність