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    Насадка для твердої підлоги DiamondFlex

    FC8076/01
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    Загальна оцінка / 5
    • Гнучке прибирання у важкодоступних місцях Гнучке прибирання у важкодоступних місцях Гнучке прибирання у важкодоступних місцях
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      Насадка для твердої підлоги DiamondFlex

      FC8076/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Гнучке прибирання у важкодоступних місцях

      Насадка DiamondFlex обертається на 180° та спрощує прибирання довкола предметів та у вузьких місцях. Насадка ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки спеціальному адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Насадка для твердої підлоги DiamondFlex

      Гнучке прибирання у важкодоступних місцях

      Насадка DiamondFlex обертається на 180° та спрощує прибирання довкола предметів та у вузьких місцях. Насадка ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки спеціальному адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги

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        Насадка для твердої підлоги DiamondFlex

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Гнучке прибирання у важкодоступних місцях

        з можливістю обертання на 180°

        • Обертається на 180° навколо предметів
        • Універсальне кріплення
        • З адаптером з’єднання
        Обертається на 180° для прибирання довкола предметів та у вузьких місцях

        Обертається на 180° для прибирання довкола предметів та у вузьких місцях

        Насадка DiamondFlex – це ідеальне пристосування для прибирання довкола предметів, у важкодоступних кутках та вузьких місцях. Насадка має поворотний механізм на 180° та функцію пам’яті, що забезпечує автоматичне повернення у початкове положення.

        Бічні повітряні канали для прибирання вздовж стін

        Бічні повітряні канали для прибирання вздовж стін

        Насадка DiamondFlex має бічні повітряні канали для кращої ефективності прибирання вздовж стін та меблів.

        Підходить для твердої підлоги

        Підходить для твердої підлоги

        Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.

        Адаптер з’єднання забезпечує універсальне кріплення насадки

        Адаптер з’єднання забезпечує універсальне кріплення насадки

        Насадка постачається разом з адаптером з’єднання. Таким чином, вона сумісна з моделями Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer та багатьма іншими пилососами з 32 або 35-мм з’єднанням.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики аксесуарів

          Кількість насадок
          1
          Кількість адаптерів
          1

        • Практичність

          З’єднання трубки
          • Універсальне
          • Конічне

        • Підходить для

          EasyLife
          • FC8130 – FC8139
          • FC8140 – FC8149
          EasyGo
          FC8082 – FC8083
          CompactGo
          • FC8120
          • FC8121
          • FC8291
          PowerLife
          • FC8320 – FC8329
          • FC8450 – FC8459
          PowerGo
          • FC8293 – FC8296
          • FC8240 – FC8246
          • FC8250
          • FC8253
          • FC8289
          Performer Compact
          • FC8383 – FC8391
          • FC8370 – FC8379
          • FC8366 – FC8367 (A+)
          PerformerActive
          • FC8650 – FC8664
          • FC8580 – FC8593
          • FC8520 – FC8527
          • FC8574 – FC8579
          • FC8563
          Jewel
          FC9050 – FC9079
          Performer
          • FC9150 – FC9179
          • FC8680 – FC8682
          PerformerPro
          FC9180 – FC9199
          Performer Expert
          FC8720 – FC8728
          Performer Silent
          • FC8779 – FC8786
          • FC8741 – FC8745
          Performer Ultimate
          • FC8921 – FC8925
          • FC8941 – FC8957
          SilentStar
          FC9300 – FC9319
          PowerPro Compact
          • FC8370 – FC8379
          • FC8515 – FC8517
          • FC9320 – FC9329
          • FC9330 – FC9334
          • FC9350 – FC9353
          PowerPro Active
          • FC8630 – FC8649
          • FC9520 – FC9525
          • FC8670 – FC8679
          • FC9528 – FC9533
          • FC9540
          • FC9541
          PowerPro
          • FC8760 – FC8767
          • FC8769
          • FC8770
          PowerPro Expert
          • FC9712 – FC9714
          • FC9720 – FC9725
          • FC9728
          • FC9732 – FC9735
          • FC9729
          • FC9741 – FC9746
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919 – FC9934
          Marathon
          FC9200 – FC9225
          Aqua Action
          FC8950 – FC8952

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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