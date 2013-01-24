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Висока продуктивність на різній підлозі
Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока продуктивність на різній підлозі
Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги
Висока продуктивність на різній підлозі
Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока продуктивність на різній підлозі
Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.
Високоефективна насадка та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Сертифікований антиалергенний фільтр захоплює 99,9% пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі – ідеальний варіант для людей, які страждають від алергії.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.
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