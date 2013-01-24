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    2000 Series

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8240/09
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Висока продуктивність на різній підлозі Висока продуктивність на різній підлозі Висока продуктивність на різній підлозі
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      2000 Series Пилосос із мішком для пилу

      FC8240/09
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Висока продуктивність на різній підлозі

      Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги

      2000 Series Пилосос із мішком для пилу

      Висока продуктивність на різній підлозі

      Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги

      Висока продуктивність на різній підлозі

      Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги

      2000 Series Пилосос із мішком для пилу

      Висока продуктивність на різній підлозі

      Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання з енергоефективним двигуном. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок. Переглянути усі переваги

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        2000 Series

        2000 Series

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Висока продуктивність на різній підлозі

        З антиалергенним фільтром, що затримує дрібний пил та алергени

        • 900 Вт
        • Захоплення 99,9% пилу*
        • Компактність і мала вага
        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.

        Захоплення 99,9% пилу* для чудових результатів прибирання

        Захоплення 99,9% пилу* для чудових результатів прибирання

        Високоефективна насадка та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

        Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

        Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

        Антиалергенний фільтр захоплює 99,9% частинок – сертифікат ECARF

        Антиалергенний фільтр захоплює 99,9% частинок – сертифікат ECARF

        Сертифікований антиалергенний фільтр захоплює 99,9% пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі – ідеальний варіант для людей, які страждають від алергії.

        Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

        Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

        Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

        Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

        Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

        Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

        Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

        Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

        Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (макс.)
          900  Вт
          Вхідна потужність (ІЕС)
          750  Вт
          Рівень потужності звуку
          77  дБ

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Довжина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Пластик
          З’єднання трубки
          Конічне
          Керування живленням
          Ні

        • Конструкція

          Колір
          Яскраво-синій

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag Classic Long Performance
          Місткість мішка для пилу
          3  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Антиалергенний фільтр
          Фільтр двигуна
          1-шаровий поролоновий фільтр

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          Щілинна насадка
          Зберігання аксесуарів
          На корпусі
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Насадка-щітка
          Ні

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          403 x 263 x 220  мм
          Вага виробу
          4,3  кг

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            • Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).

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