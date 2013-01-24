Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги
Надійний двигун потужністю 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.
Регульована сила всмоктування для чудового прибирання будь-якої поверхні в домі.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Фільтр Super Clean Air захоплює 99%+ шкідливих частинок, таких як пилок, пилові кліщі або шерсть тварин. Тож Ви можете насолоджуватися чистим і здоровим повітрям у своєму домі!
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