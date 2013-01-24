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PowerGo

Пилосос із мішком для пилу

FC8295/01
Загальна оцінка / 5
  • Висока потужність всмоктування Висока потужність всмоктування Висока потужність всмоктування
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    PowerGo Пилосос із мішком для пилу

    FC8295/01
    Загальна оцінка / 5

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    PowerGo Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

    PowerGo Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 2000 Вт із універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру Super Clean Air. Переглянути усі переваги

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      Висока потужність всмоктування

      Двигун потужністю 2000 Вт для чудових результатів прибирання

      • 2000 Вт
      • Фільтр Super Clean Air
      • 3 л
      • Насадка для паркету
      Надійний двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.

      Регульована сила всмоктування для кожного завдання прибирання

      Регульована сила всмоктування для кожного завдання прибирання

      Регульована сила всмоктування для чудового прибирання будь-якої поверхні в домі.

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

      Фільтр Super Clean Air захоплює 99%+ частинок

      Фільтр Super Clean Air захоплює 99%+ шкідливих частинок, таких як пилок, пилові кліщі або шерсть тварин. Тож Ви можете насолоджуватися чистим і здоровим повітрям у своєму домі!

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень потужності звуку
        82  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        350  Вт

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        З’єднання трубки
        Конічне
        Керування живленням
        Поворотний регулятор

      • Конструкція

        Колір
        Магічний пурпуровий

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щітка 2-в-1
        • Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Додаткова насадка
        Насадка для паркету
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        403 x 263 x 220  мм
        Вага виробу
        4,3  кг

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