Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування
Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги
Надійний двигун потужністю 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.
Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.
Вибирайте відповідний рівень всмоктування для кожного завдання прибирання та кожної поверхні у домі.
Поворотну турбощітку створено для оптимального прибирання шерсті тварин та пуху, відкривання ворсу килимів для глибшого чищення.
Насадка для меблів дозволяє зібрати шерсть із улюблених диванів, крісел та подушок ваших домашніх улюбленців.
Фільтр Super Clean Air захоплює >99%* невеликих частинок, тому робить повітря у домі чистішим.
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