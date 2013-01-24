Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

2000 Series

Пилосос із мішком для пилу

FC8296/01
Загальна оцінка / 5
  • Висока потужність всмоктування Висока потужність всмоктування Висока потужність всмоктування
    -{discount-value}

    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    FC8296/01
    Загальна оцінка / 5

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги

    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги

    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    Висока потужність всмоктування

    Пилосос Philips PowerGo забезпечує потужність прибирання 1600 Вт з універсальною насадкою для будь-якого типу підлоги. Підтримуйте також чистоту та свіжість повітря в домі завдяки нашому фільтру суперчистого повітря. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all bag-vacuum-cleaner

      Висока потужність всмоктування

      Двигун потужністю 2000 Вт для відмінних результатів прибирання

      • 2000 Вт
      • Фільтр Super Clean Air
      • 3 л
      • Турбощітка
      Надійний двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 2000 Вт для високої потужності всмоктування

      Надійний двигун потужністю 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Насадку на пристрої зручно зберігати, щоб вона завжди була під рукою

      Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Легкі мішки із тривалим терміном експлуатації поміщаються у великий 3-л пилозбірник

      Великий 3-л пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і закритого, безпроблемного видалення пилу.

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальна насадка для чудового прибирання різних типів підлоги

      Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.

      Регульована сила всмоктування для кожного завдання прибирання

      Регульована сила всмоктування для кожного завдання прибирання

      Вибирайте відповідний рівень всмоктування для кожного завдання прибирання та кожної поверхні у домі.

      Турбощітка – чудово підходить для прибирання шерсті тварин і пуху

      Турбощітка – чудово підходить для прибирання шерсті тварин і пуху

      Поворотну турбощітку створено для оптимального прибирання шерсті тварин та пуху, відкривання ворсу килимів для глибшого чищення.

      Насадка для меблів дозволяє легко зібрати шерсть тварин

      Насадка для меблів дозволяє легко зібрати шерсть тварин

      Насадка для меблів дозволяє зібрати шерсть із улюблених диванів, крісел та подушок ваших домашніх улюбленців.

      Система фільтрації Super Clean Air захоплює >99%* частинок

      Фільтр Super Clean Air захоплює >99%* невеликих частинок, тому робить повітря у домі чистішим.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень потужності звуку
        81  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        350  Вт

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        З’єднання трубки
        Конічне
        Керування живленням
        Поворотний регулятор

      • Конструкція

        Колір
        Королівський темно-синій

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щітка 2-в-1
        • Щілинна насадка
        • Насадка для меблів
        Зберігання аксесуарів
        На корпусі
        Додаткова насадка
        Турбощітка
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        403 x 263 x 220  мм
        Вага виробу
        4,3  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Рівні фільтрації протестовано згідно з EN60312-1-2017 та вони еквівалентні EPA12

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись