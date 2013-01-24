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Impact

Пилосос із мішком для пилу

FC8394/01
Загальна оцінка / 5
  • Надійний та довговічний Надійний та довговічний Надійний та довговічний
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    Impact Пилосос із мішком для пилу

    FC8394/01
    Загальна оцінка / 5

    Надійний та довговічний

    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Impact Пилосос із мішком для пилу

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    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги

    Надійний та довговічний

    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги

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      Мала щітка, щілинна і мала насадка

      Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.

      Електронне керування потужністю

      Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Пурпурний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag classic
        Місткість мішка для пилу
        2  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр AFS

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        32  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1400  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1600  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        80  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        300  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        27  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        Великий (9)  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Хромована трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик

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