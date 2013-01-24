Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійний та довговічний
Компактний, проте потужний і надійний пилосос 1600 Вт, дуже маневрений у роботі та зручний у зберіганні. Має регульовану потужність всмоктування, 5-рівневу систему фільтрації та великі педалі керування для зручності в роботі. Переглянути усі переваги
Щілинна насадка дозволяє легко прибирати вузькі місця, наприклад, між диванними подушками чи позаду мікрохвильової печі.
Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.
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