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  • На 20% вища потужність всмоктування* для кращого чищення
  • На 20% вища потужність всмоктування* для кращого чищення

Більше не доступний

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC8474/01

5
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
На 20% вища потужність всмоктування* для кращого чищення
Новий пилосос Philips PowerPro Compact забезпечує потужне функціонування без компромісів завдяки технології PowerCyclone 4 та вдосконаленій конструкції контейнера.
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Із технологією PowerCyclone 4

На 20% вища потужність всмоктування* для кращого чищення

  • 1800 Вт

  • PowerCyclone 4

  • Фільтр двигуна EPA 10

  • Насадка для прибирання шерсті тварин

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

Двигун потужністю 1800 Вт для високої ефективності

Двигун потужністю 1800 Вт для високої ефективності

Двигун 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт для ефективного прибирання.

Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

21/09/2019

Україна

Україна

Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції

Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту DIN EN 60312/11/2008; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., січень 2013 року).