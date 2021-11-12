Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1800 Вт
PowerCyclone 4
Фільтр двигуна EPA 10
Насадка для прибирання шерсті тварин
Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Двигун 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт для ефективного прибирання.
Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції
Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту DIN EN 60312/11/2008; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., січень 2013 року).