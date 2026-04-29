Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Пилососи із функцією миття
Усі серії
PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу
Більше не доступний
Підтримка
FC8474/01
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8474/01 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Всі (3)
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips перегрівається
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти