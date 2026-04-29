КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

Підтримка

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC8474/01

PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8474/01 - English (US)

  • ZIP файл, 40.7 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2024

Відповіді на часті запитання

Усунення несправностей

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти