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  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
  • Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*

Більше не доступний

SmartPro ActiveПилосос-робот

FC8822/01

4.2
| (46) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає удвічі швидше завдяки поєднанню безщіткової насадки TriActive XL, високої потужності всмоктування із турборежимом 1800 Па та 3-етапної системи прибирання із функцією сухого прибирання.
Переглянути всі переваги

Із насадкою TriActive XL та 3-етапною системою прибирання

Ретельне та вдосконалене прибирання, тепер удвічі швидше*

  • 3-етапна система прибирання

  • Час роботи 120 хв.

  • Знімна ганчірка

  • Насадка TriActive XL

Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.

Заплануйте щотижневе прибирання

Заплануйте щотижневе прибирання

Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.

Потужна літій-іонна батарея із часом роботи 120 хв

Потужна літій-іонна батарея із часом роботи 120 хв

Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

46

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

2

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасний пилосос

Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/08/2020

Україна

Україна

Прекрасний виріб за свою ціну

Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.

Плюси

Ціна. Його тонкість.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/11/2019

Україна

Україна

Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.

Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

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