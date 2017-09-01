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    SmartPro Active

    Пилосос-робот

    FC8822/01
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    • Ретельне й досконале прибирання, тепер удвічі швидше* Ретельне й досконале прибирання, тепер удвічі швидше* Ретельне й досконале прибирання, тепер удвічі швидше*
      -{discount-value}

      SmartPro Active Пилосос-робот

      FC8822/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        SmartPro Active

        SmartPro Active

        Пилосос-робот

        - {discount-value}

        Усього:

        Ретельне й досконале прибирання, тепер удвічі швидше*

        Із насадкою TriActive XL та 3-етапною системою прибирання

        • 3-етапна система прибирання
        • Час роботи 120 хв.
        • Знімна ганчірка
        • Насадка TriActive XL
        Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

        Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

        Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.

        Заплануйте щотижневе прибирання

        Заплануйте щотижневе прибирання

        Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.

        Потужна літій-іонна батарея для 120 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея для 120 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні із стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.

        Віртуальна стіна не дозволяє роботу наближатися до заборонених ділянок

        Віртуальна стіна не дозволяє роботу наближатися до заборонених ділянок

        Віртуальна стіна створює невидимий бар’єр, який робот не може перетнути. Цей невидимий бар’єр можна використовувати, щоб обмежити перебування робота конкретною кімнатою чи зоною, а також запобігти небезпечному наближенню до електричних чи комп’ютерних кабелів, крихких предметів на підлозі тощо. Досяжність стіни становить близько 2 м.

        3-етапна система прибирання, що включає функцію сухого прибирання

        3-етапна система прибирання, що включає функцію сухого прибирання

        Спершу дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Далі насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Наостанок, знімна ганчірка покращує прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.

        Робот виявляє найбрудніші ділянки, щоб ретельно їх почистити

        Робот виявляє найбрудніші ділянки, щоб ретельно їх почистити

        Функція датчика пилу дає можливість роботу автоматично розпізнавати ділянки, де накопичується найбільше пилу, отож він затримується у цій ділянці на кілька секунд довше для ретельнішого прибирання.

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок у Вашому домі. Режим прибирання зиґзаґом змушує робота рухатися паралельними зиґзаґами, коли він виявляє порівняно велику ділянку. У режимі прибирання від перешкоди до перешкоди робот рухається по прямій лінії, а якщо вдаряється у предмет, то вибирає інший довільний напрямок. У режимі прибирання по спіралі робот рухатиметься по спіралі зі зростаючим радіусом. У режимі вздовж стін робот прибиратиме, знаходячись паралельно до стіни на невеликій відстані.

        Режим всмоктування TURBO для інтенсивного прибирання

        Режим всмоктування TURBO для інтенсивного прибирання

        Турборежим всмоктування для інтенсивного прибирання.

        Пульт для дистанційного керування роботом

        Пульт для дистанційного керування роботом

        Пульт дистанційного керування дозволяє Вам керувати пилососом-роботом на відстані та виконувати кілька дій. Ви можете наказати роботові почати рух або зупинитися, підвести його до будь-якого місця, змінити шлях прибирання або відправити робота назад на док-станцію.

        Насадка TriActive XL одним рухом прибирає удвічі більшу площу підлоги

        Насадка TriActive XL одним рухом прибирає удвічі більшу площу підлоги

        Насадка TriActive XL забезпечує ефективне та ретельне прибирання – тепер удвічі швидше завдяки таким характеристикам: 1) надзвичайно широка насадка покриває удвічі більше площі підлоги одним рухом; 2) три отвори для всмоктування збирають пил спереду та з обох боків; 3) гнучка стрічка збирає пил, що залишився; 4) насадка, що повторює контури, мінімізує втрату сили всмоктування на різних типах підлоги.

        Розумна система розпізнавання пристосовує прибирання до будь-якого середовища

        Нового пилососа-робота обладнано розумною системою розпізнавання – це поєднання розумних мікросхем, до 25 датчиків, гіроскопа та акселерометра, що дозволяє роботу ефективно самостійно прибирати. Робот розуміє середовище і вибирає оптимальну стратегію прибирання, щоб зробити Ваш дім чистим якомога швидше. Робот не застряє і у разі потреби повертається на док-станцію.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Рівень потужності звуку
          63.4  дБ
          Напруга батареї
          14,8  В
          Час заряджання
          4  годин(-и)
          Час роботи
          120  хв.

        • Конструкція

          Колір
          Світло-сірий металік

        • Технічні характеристики конструкції

          Декоративне кільце
          Хромоване глянцеве кільце із гальванічним покриттям

        • Практичність

          Режими прибирання
          4
          Інфрачервоні датчики
          Так
          Типи підлогового покриття
          • Килим
          • Тверда підлога
          Датчик пилу
          Так
          Розумна система розпізнавання
          25 датчиків
          Подолання порогів
          15  мм
          Щотижневе програмування
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • 1 x невидима стіна
          Інші аксесуари
          • 1 x фільтр
          • Базова станція
          • Бічні щітки (1 пара)
          • Сухе протирання
          • Дистанційне керування

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          80 x 330  мм
          Вага виробу
          1,95  кг
          Вага з упаковкою
          4.0  кг

        • Екологічність

          Споживання енергії в режимі очікування
          0.65  Вт

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,4  л

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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