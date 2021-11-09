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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
3-етапна система прибирання
Час роботи 120 хв.
Знімна ганчірка
Насадка TriActive XL
Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.
Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.
Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.
4.2
з 5
46
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Jubudni
09/11/2021
Україна
Прекрасний пилосос
Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Marina V
13/08/2020
Україна
Прекрасний виріб за свою ціну
Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.
Плюси
Ціна. Його тонкість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Saule
13/11/2019
Україна
Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.
Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот