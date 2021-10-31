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Більше не доступний
1800 Вт
PowerCyclone 5
Фільтр Allergy H13
Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 360 Вт для ретельного прибирання.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.
Нагороди
4.6
з 5
51
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Melissa256
31/10/2021
Україна
Чудовий помічник!
Дуже зручно прибирати квартиру, класичний пилосос з легкою системою очистки. Турбощітка дозволяє з легкістю прибрати волосся.
Плюси
Легкість у використанні, компактність
Мінуси
Класичний варіант
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу
Sasha_Silence
28/10/2021
Україна
Відмінний пилосос, працює як звір.
Відмінний пилосос, працює як звір. Дуже зручний та потужний. Треба тільки не забувати чистити і промивати фільтри.
Плюси
Зручний та потужний.
Мінуси
Треба постійно слідкувати за фільтрувальними елементами.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу
AlexCamel
27/10/2021
Україна
Найкращий виробник
Доброго дня. Це найкращий пилососа яким я користувався. Потужний, лейкий, компактний. Багато насадок. Пилосбірник легко знімається, та миється. Чудова річ-бо це PHILIPS
Плюси
Усе
Мінуси
Нічог
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу
У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.