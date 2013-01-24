  • Увага! З технічних причин: замовлення, оформлені після 14:00 25 червня, будуть відправлені з 5 липня 2021.

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    PowerPro Compact

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9350/01
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
      -{discount-value}

      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      FC9350/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Пилосос без мішка для пилу

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

        Компактний, але потужний

        • 1800 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр Allergy H13
        Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

        Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

        Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 360 Вт для ретельного прибирання.

        Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

        Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

        Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

        Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          37 л/с
          Вага виробу
          4,5 kg
          Залишковий тиск (макс.)
          33 kPa
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          525 x 320 x 315 mm
          Потужність всмоктування (макс.)
          360 W
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600 W
          Колір
          Насичений чорний
          Запасний набір із фільтром
          FC8010/02
          Рівень потужності звуку
          82 дБ
          Вхідна потужність (макс.)
          1800 W
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          410 x 281 x 247 mm

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Пластик
          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Радіус дії
          9 m
          Довжина шнура
          6 m

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Стандартна насадка
          Насадка MultiClean
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Рівень фільтрації
          Рівень HEPA13**
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Allergy H13
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити
          Місткість мішка для пилу
          1,5 л

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01
            • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips