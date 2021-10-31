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Усі серії

  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

Більше не доступний

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC9350/01

4.6
| (51) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean.
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Компактний, але потужний

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

  • 1800 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фільтр Allergy H13

Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1800 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 360 Вт для ретельного прибирання.

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Відгуки

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4.6

з 5

51

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3

31/10/2021

Україна

Україна

Чудовий помічник!

Дуже зручно прибирати квартиру, класичний пилосос з легкою системою очистки. Турбощітка дозволяє з легкістю прибрати волосся.

Плюси

Легкість у використанні, компактність

Мінуси

Класичний варіант

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу

28/10/2021

Україна

Україна

Відмінний пилосос, працює як звір.

Відмінний пилосос, працює як звір. Дуже зручний та потужний. Треба тільки не забувати чистити і промивати фільтри.

Плюси

Зручний та потужний.

Мінуси

Треба постійно слідкувати за фільтрувальними елементами.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

27/10/2021

Україна

Україна

Найкращий виробник

Доброго дня. Це найкращий пилососа яким я користувався. Потужний, лейкий, компактний. Багато насадок. Пилосбірник легко знімається, та миється. Чудова річ-бо це PHILIPS

Плюси

Усе

Мінуси

Нічог

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01

      2. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.