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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
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  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9352/01

Більше не доступний

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC9352/01

4.6

| (52) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean.

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Компактний, але потужний

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

  • 1900 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фільтр Allergy H13

  • Турбощітка

Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 370 Вт для ретельного прибирання.

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_AWARD-1679576

Відгуки

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4.6

з 5

52

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3

31/10/2021

Україна

Україна

Чудовий помічник!

Дуже зручно прибирати квартиру, класичний пилосос з легкою системою очистки. Турбощітка дозволяє з легкістю прибрати волосся.

Плюси

Легкість у використанні, компактність

Мінуси

Класичний варіант

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-31

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9352/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-31

28/10/2021

Україна

Україна

Відмінний пилосос, працює як звір.

Відмінний пилосос, працює як звір. Дуже зручний та потужний. Треба тільки не забувати чистити і промивати фільтри.

Плюси

Зручний та потужний.

Мінуси

Треба постійно слідкувати за фільтрувальними елементами.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2021-06-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2021-06-28

27/10/2021

Україна

Україна

Найкращий виробник

Доброго дня. Це найкращий пилососа яким я користувався. Потужний, лейкий, компактний. Багато насадок. Пилосбірник легко знімається, та миється. Чудова річ-бо це PHILIPS

Плюси

Усе

Мінуси

Нічог

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9350/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-27

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Примітки

  1. У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01

  2. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.