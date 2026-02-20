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PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC9352/01

PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Marathon Compact Bagless vacuum cleaner - English (US)

  • PDF файл, 109.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 342.2 kB
  • 13 March 2026

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