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Пилососи із функцією миття
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PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу
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FC9352/01
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Eco passport Philips Marathon Compact Bagless vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як почистити контейнер безмішкового пилососа Philips
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
Пилосос Philips не вмикається
Пилосос Philips перегрівається
Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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