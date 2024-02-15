Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2000 Вт
PowerCyclone 8
Фільтр Allergy H13
Додаткові аксесуари
Двигун 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 420 Вт для завжди ретельного прибирання.
Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та надзвичайно високої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год, гарантуючи вищу потужність всмоктування для довших, кращих результатів прибирання.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Нагороди
4.8
з 5
18
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Paintingra44
15/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб чудовий!!!Дуже потужний, зручний!!!
Задоволена своїм вибором! Рекомендую до покупки!Філіпс- це завжди якість!!!
Плюси
Дизайн, потужний,зручний!
Мінуси
Важкуватий
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Yasi86
20/08/2020
Україна
Потужний пилисос, який може легко прибирати.
За 6 місяців використання недоліків не виявлено. Дуже потужний, безшумний пилисос, який збирає мусор в любих куточках квартири. На стільки потужний, що навіть піднімає лінолеум та коври, але також є регулювання по потужності (постійно користуємося). В використання простий, легко миється колба. Дуже подобається, те що можно просто викинути зразу зібраний мусор у смітник, або дістати наприклад дитячий конструктор, який випадково був на підлозі і не потрібно додатково трусити мішок щоб дістати тещо ненавмисно попало у пилисос. Також дуже зручно зберігати пилисос у вертикальному положенні що займає набагато менше місця.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Nikolay 85
28/07/2020
Україна
Дуже зручний
Дружина в захваті, дуже чудово робить свою роботу. Порекомендував Друзям теж дуже задоволенні.
Плюси
За
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу
Захоплення пилу на твердій підлозі зі щілинами та ефективність фільтрації протестовано відповідно до DIN EN60312-1:2013.
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.