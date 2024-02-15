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  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
  • Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*

Більше не доступний

PowerPro ExpertПилосос без мішка для пилу

FC9728/01

4.8
| (18) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*
Безмішковий пилосос Philips серії 7000 має найвищу з можливих потужність всмоктування. Прибирайте якісно та без зусиль завдяки технології PowerCyclone 8 і насадці TriActive, що виконує три функції очищення за раз.
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Завдяки винятковому всмоктуванню

Захоплення і блокування 99,9% дрібного пилу*

  • 2000 Вт

  • PowerCyclone 8

  • Фільтр Allergy H13

  • Додаткові аксесуари

Потужний двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

Потужний двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун 2000 Вт забезпечує максимальну потужність всмоктування 420 Вт для завжди ретельного прибирання.

PowerCyclone 8 підтримує надзвичайно високу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 8 підтримує надзвичайно високу потужність всмоктування довше

Технологія PowerCyclone 8 забезпечує потужний, обертовий рух для максимального потоку повітря та надзвичайно високої потужності всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циклонній камері ефективно відділяє пил від повітря на швидкості >185 км/год, гарантуючи вищу потужність всмоктування для довших, кращих результатів прибирання.

Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961326

Відгуки

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4.8

з 5

18

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

4
3
1

15/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб чудовий!!!Дуже потужний, зручний!!!

Задоволена своїм вибором! Рекомендую до покупки!Філіпс- це завжди якість!!!

Плюси

Дизайн, потужний,зручний!

Мінуси

Важкуватий

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

20/08/2020

Україна

Україна

Потужний пилисос, який може легко прибирати.

За 6 місяців використання недоліків не виявлено. Дуже потужний, безшумний пилисос, який збирає мусор в любих куточках квартири. На стільки потужний, що навіть піднімає лінолеум та коври, але також є регулювання по потужності (постійно користуємося). В використання простий, легко миється колба. Дуже подобається, те що можно просто викинути зразу зібраний мусор у смітник, або дістати наприклад дитячий конструктор, який випадково був на підлозі і не потрібно додатково трусити мішок щоб дістати тещо ненавмисно попало у пилисос. Також дуже зручно зберігати пилисос у вертикальному положенні що займає набагато менше місця.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже зручний

Дружина в захваті, дуже чудово робить свою роботу. Порекомендував Друзям теж дуже задоволенні.

Плюси

За

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Expert FC9728/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Захоплення пилу на твердій підлозі зі щілинами та ефективність фільтрації протестовано відповідно до DIN EN60312-1:2013.

      2. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.