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PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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PowerPro ExpertПилосос без мішка для пилу

FC9728/01

PowerPro Expert Пилосос без мішка для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 311.3 kB
  • 12 June 2026

Important Information Manual Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner FC9728/01

  • PDF файл, 127.3 kB
  • 13 March 2026

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