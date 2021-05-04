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Більше не доступний
Для oчищувача повітря AC0820/10
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
Волокна матеріалу HEPA-фільтра NanoProtect із низьким опором максимізують повітряний потік. Електростатичний заряд притягує частинки розміром до 0,003 мікрона з ефективністю 99,98%, що дозволяє фільтру очищати повітря швидше, ніж HEPA-фільтр H13 (4), який використовується в медицині
Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Ferenc61
04/05/2021
Česká republika
dobrá TV za dobrou cenu
vynikající obraz, dobrý zvuk, Android a jeho aplikace, ale i hrozný světle šedý ovladač s malými bílými písmenky na tlačítkách - katastrofa!
Плюси
obraz, Android, aplikace, obsluha
Мінуси
hrozné dálkové ovládání, delší start TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
(1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
(3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
(4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
(5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
(8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.