  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Зимовий розпродаж! Гарячі пропозиції до -38%
дні
год
хв
сек
Зимовий розпродаж! Гарячі пропозиції до -38%
Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Фільтр NanoProtect серії 2

    FY0194/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів
      -{discount-value}

      Фільтр NanoProtect серії 2

      FY0194/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Фільтр NanoProtect серії 2

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Фільтр NanoProtect серії 2

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect серії 2 захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мкм, включаючи поширені алергени, пил, забруднення, бактерії. Термін використання 12 місяців забезпечує тривалу роботу. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Фільтри та аксесуари

        Зимовий розпродаж!
        Гарячі пропозиції до -38%

        Купуйте зараз

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Фільтр NanoProtect серії 2

        Фільтр NanoProtect серії 2

        Усього:

        Потужний захист для найкращих результатів

        Затримує 99,5% частинок

        • Затримує 99,5% частинок
        • Для oчищувача повітря AC0820/10
        • Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Термін експлуатації – цілих 12 місяців

        Фільтр Philips NanoProtect серії 2 у розгорнутому вигляді покриває площу близько 1,26 м², що забезпечує тривалий термін експлуатації – 12 місяців.

        Затримує 99,5% частинок

        Фільтр Philips NanoProtect HEPA серії 3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,5%* частинок такого маленького розміру, як 0,003 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок і бактерій*, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Заміна

          Сумісність із
          AC0820/10

        • Заміна

          Вбудований фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 12 місяців

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Регулярна інформація
            Адреса виробника
            Ризики, пов’язані з продуктом
            • Протестовано на білий стафілокок та вірус грипу A (H1N1).
            • Очищувач повітря Philips захоплює 99,5% частинок розміром 0,003 мікрона, що проходять крізь фільтр. Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони у 2015 р.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.