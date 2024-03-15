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  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800

Очищувач повітря серії 800Фільтр NanoProtect HEPA і активоване вугілля

FY0293/30

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800

Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.

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Серія 800i

Серія 800i
Компактний очищувач повітря

AC0850/11

Ефективно вловлює 99,9% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800

  • Сумісність із серією 800

  • У комплекті 1 фільтр

  • Строк служби: 1 рік

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із серією 800

Сумісність із серією 800

Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серії 800: AC0830, AC0850. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати. Регулярно замінюйте фільтр попереднього очищення для оптимальної фільтрації.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Плюси

Za manji prostor odlican

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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Примітки

  1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

  2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.