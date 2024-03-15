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Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 800
Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.
Сумісність із серією 800
У комплекті 1 фільтр
Строк служби: 1 рік
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серії 800: AC0830, AC0850. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати. Регулярно замінюйте фільтр попереднього очищення для оптимальної фільтрації.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Плюси
Za manji prostor odlican
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.