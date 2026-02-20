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Очищувач повітря серії 800 Фільтр NanoProtect HEPA і активоване вугілля

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Очищувач повітря серії 800Фільтр NanoProtect HEPA і активоване вугілля

FY0293/30

Очищувач повітря серії 800 Фільтр NanoProtect HEPA і активоване вугілля

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Інструкції і документація

Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.

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  • 5 June 2026

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