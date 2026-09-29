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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Новинка

Серія PureProtect Lite 700HEPA-фільтр NanoProtect

FY0700/30

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Оригінальні фільтри для очищувача повітря PureProtect 700

Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

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PureProtect Lite серії 700

PureProtect Lite серії 700
Очищувач повітря

AC0720/10

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальні фільтри для очищувача повітря PureProtect 700

  • Сумісний із серією 700

  • У комплекті 1 фільтр

  • Строк служби: 3 роки

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісний із Philips серії PureProtect Lite 700

Сумісний із Philips серії PureProtect Lite 700

Змінний фільтр для очищувачів повітря Philips серії PureProtect Lite 700: AC0710, AC0720, AC0721. Модель вашого очищувача повітря можна знайти на задній панелі пристрою.

Довговічний фільтр на 3 роки

Довговічний фільтр на 3 роки

Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу протягом 3 років (2), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра та сповіщає, коли потрібна заміна.

Екологічний дизайн з упаковкою на 32% меншою

Екологічний дизайн з упаковкою на 32% меншою

Наша складна конструкція фільтра економить упаковку та використовує на 22% менше пластику, зменшуючи наш вуглецевий слід (3).

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-09-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-09-20

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Примітки

  1. (1) З повітря, що проходить через фільтр, протестовано за стандартом DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм і 0,3 мкм, інститут iUTA.

  2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

  3. (3) Порівняно з нескладною упаковкою FY0700.