Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Новинка
Оригінальні фільтри для очищувача повітря PureProtect 700
Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.
Сумісний із серією 700
У комплекті 1 фільтр
Строк служби: 3 роки
Оригінальний фільтр Philips
Змінний фільтр для очищувачів повітря Philips серії PureProtect Lite 700: AC0710, AC0720, AC0721. Модель вашого очищувача повітря можна знайти на задній панелі пристрою.
Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу протягом 3 років (2), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра та сповіщає, коли потрібна заміна.
Наша складна конструкція фільтра економить упаковку та використовує на 22% менше пластику, зменшуючи наш вуглецевий слід (3).
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-09-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-09-20
(1) З повітря, що проходить через фільтр, протестовано за стандартом DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм і 0,3 мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.
(3) Порівняно з нескладною упаковкою FY0700.