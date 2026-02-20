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Серія PureProtect Lite 700 HEPA-фільтр NanoProtect

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Серія PureProtect Lite 700HEPA-фільтр NanoProtect

FY0700/30

Серія PureProtect Lite 700 HEPA-фільтр NanoProtect

Новинка

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Інструкції і документація

Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

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  • 9 October 2026

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