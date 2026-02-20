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Очищувач і зволожувач повітря
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Серія PureProtect Lite 700 HEPA-фільтр NanoProtect
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FY0700/30
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Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.
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