Серія PureProtect Mini 900

Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.