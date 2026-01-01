Серія PureProtect Mini 900

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Розширена гарантія 3 роки
FY0910/30
Сумісність із серіями 900 і 800
Строк служби до 1 року
У комплекті 1 фільтр
Оригінальний фільтр Philips
Змінний фільтр для очищувачів повітря Philips серій 900 та 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Ви можете знайти модель свого очищувача повітря на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.
Відгуки
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм, iUTA
(2) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.