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Усі серії

  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
  • Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900

Серія PureProtect Mini 900HEPA-фільтр NanoProtect

FY0910/30

Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900
Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача повітря: HEPA NanoProtect «3-в-1», активоване вугілля та фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.
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Серія PureProtect Mini 900

Серія PureProtect Mini 900
Розумний очищувач повітря

AC0951/13

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для очищувача PureProtect Mini 900

  • Сумісність із серіями 900 і 800

  • Строк служби до 1 року

  • У комплекті 1 фільтр

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами повітря серій 900 та 800

Сумісність з очищувачами повітря серій 900 та 800

Змінний фільтр для очищувачів повітря Philips серій 900 та 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Ви можете знайти модель свого очищувача повітря на нижній панелі пристрою.

Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм, iUTA

      2. (2) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.