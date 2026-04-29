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Серія PureProtect Mini 900 HEPA-фільтр NanoProtect

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Серія PureProtect Mini 900HEPA-фільтр NanoProtect

FY0910/30

Серія PureProtect Mini 900 HEPA-фільтр NanoProtect

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Інструкції і документація

Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача повітря: HEPA NanoProtect «3-в-1», активоване вугілля та фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

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  • 29 July 2026

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