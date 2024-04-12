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  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000

Зволожувач повітря серії 2000Зволожуючий фільтр

FY1190/30

2.3
| (3) Відгуки
Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)
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2000 Series

2000 Series
Зволожувач повітря

HU2510/10

Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000

  • Сумісність із серією 2000

  • У комплекті 1 фільтр

  • Строк служби: 6 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 2000

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 2000

Змінні фільтри для зволожувачів повітря Philips серії 2000: HU2510. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.3

з 5

3

Відгуки

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Мінуси

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Плюси

Безшумний вентилятор

Мінуси

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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      Примітки

      1. (1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

      2. (2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.