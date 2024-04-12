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Розширена гарантія 3 роки
FY1190/30
Сумісність із серією 2000
У комплекті 1 фільтр
Строк служби: 6 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для зволожувачів повітря Philips серії 2000: HU2510. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
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з 5
3
Відгуки
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Мінуси
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Плюси
Безшумний вентилятор
Мінуси
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.
(2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.