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Розширена гарантія 3 роки
Зволожує повітря в приміщення площею до 31 м²
Швидкість зволоження 190 мл/год
До 99% менше бактерій
Ефектність у кімнатах до 31 м²
Унікальна технологія NanoCloud передбачає природне випаровування води для утворення чистої пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися, і таким чином зволожувач поширює на 99% менше бактерій, ніж це роблять стандартні ультразвукові зволожувачі. (1)
Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить у кімнаті вологих плям (2). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.
Технологія NanoCloud передбачає природне випаровування води визнаним гігієнічно безпечним та ефективним методом зволожування. Не використовуються іони, хімікати чи озон, (3) і вода не нагрівається, тому немає ризику опіків.
Нагороди
4.5
з 5
56
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Anatolii
31/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Плюси
Все
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
04/11/2024
Україна
Перевірений покупець
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
ElizabethD99
06/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Повна відповідність ціна -якість
Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює
Плюси
Задоволена на 100%
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
(2) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.
(4) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±5% RH.
(5) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л та швидкості зволоження 190 мл/год.