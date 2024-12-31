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  • Гігієнічне зволоження
  • Гігієнічне зволоження
  • Гігієнічне зволоження
  • Гігієнічне зволоження
  • Гігієнічне зволоження

2000 SeriesЗволожувач повітря

HU2510/10

4.5
| (56) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Гігієнічне зволоження
Наповніть свій дім чистим і комфортним для життя повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без водного пилу чи вологих плям, поширює на 99% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі (1), і забезпечує лише чисте зволожене повітря у вашому домі.
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Вдихніть різницю

Гігієнічне зволоження

  • Зволожує повітря в приміщення площею до 31 м²

  • Швидкість зволоження 190 мл/год

  • До 99% менше бактерій

  • Ефектність у кімнатах до 31 м²

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

Унікальна технологія NanoCloud передбачає природне випаровування води для утворення чистої пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися, і таким чином зволожувач поширює на 99% менше бактерій, ніж це роблять стандартні ультразвукові зволожувачі. (1)

Жодного водного пилу та вологи на підлозі (2)

Жодного водного пилу та вологи на підлозі (2)

Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить у кімнаті вологих плям (2). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.

Безпечна, ефективна та цілком природна (3)

Безпечна, ефективна та цілком природна (3)

Технологія NanoCloud передбачає природне випаровування води визнаним гігієнічно безпечним та ефективним методом зволожування. Не використовуються іони, хімікати чи озон, (3) і вода не нагрівається, тому немає ризику опіків.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.5

з 5

56

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

31/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Плюси

Все

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

06/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Повна відповідність ціна -якість

Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює

Плюси

Задоволена на 100%

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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      Примітки

      1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

      2. (2) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

      3. (3) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.

      4. (4) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±5% RH.

      5. (5) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л та швидкості зволоження 190 мл/год.