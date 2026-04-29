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Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 HEPA-фільтр NanoProtect

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Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1HEPA-фільтр NanoProtect

FY1410/30

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 HEPA-фільтр NanoProtect

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF файл, 403.1 kB
  • 13 March 2026

Оригінальні змінні фільтри для очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect захищає від забруднюючих речовин, вірусів, алергенів і бактерій.

  • PDF файл
  • 26 July 2026

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