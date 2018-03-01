Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.