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    Genuine replacement filter

    Фільтр з активованим вугіллям

    FY2420/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів
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      Genuine replacement filter Фільтр з активованим вугіллям

      FY2420/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр з активованим вугіллям

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр з активованим вугіллям

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Фільтр з активованим вугіллям

        Усього:

        Потужний захист для найкращих результатів

        Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

        • Усуває запахи та ЗЛОС*
        • Для oчищувача повітря AC3829/10
        • Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

        Строк служби: до 12 місяців

        Строк служби: до 12 місяців

        Фільтр з активованим вугіллям Philips забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію строком до року. (1)

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.

        Підключіться до пристрою та відстежуйте його через програму

        Підключіться до пристрою та відстежуйте його через програму

        Стежте за терміном служби та станом фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою програми Clean Home+ (2). Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через нашу програму (3).

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

        Фільтр з активованим вугіллям Philips видаляє шкідливі гази та запахи

        Фільтр з активованим вугіллям зі стільниковою структурою розроблений для ефективного видалення з повітря шкідливих газів, включно з озоном та шкідливими ЛОС. Під час ремонту, приготування їжі та інших видів діяльності виділяються шкідливі гази, які ефективно поглинаються фільтром з активованим вугіллям, щоб у вас була можливість дихати чистим і здоровим повітрям.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Колір (кольори)
          Чорний
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          10 х 276 х 362 mm
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          21*292*380 mm
          Фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 12 місяців

        • Заміна

          Для очищувача(-ів) повітря Philips
          AC3829/10

        • Технічне обслуговування

          Миття під водою
          Ні
          Чищення щіткою
          Ні
          Чищення хімічними засобами
          Ні

        • Ефективність

          Відфільтровує
          Газ і запахи

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
            • (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
            • (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
            • (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
            • (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
            • (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
            • (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
            • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.

            Оплата

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