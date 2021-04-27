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  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i

Більше не доступний

Очищувач повітря серії 2000i та 3000iФільтр з активованим вугіллям

FY2420/30

3.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача повітря: фільтр з активованим вугіллям ефективно усуває леткі органічні сполуки (ЛОС) та неприємні запахи для чистішого, свіжішого повітря у приміщенні.
Переглянути всі переваги

Ефективно усуває гази й запахи

Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i

  • Усуває запахи та ЗЛОС*

  • Для oчищувача повітря AC3829/10

  • Рекомендована заміна: кожні 12 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами Philips серій 2000i та 3000i

Сумісність з очищувачами Philips серій 2000i та 3000i

Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серій 2000i та 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Довговічні фільтри зі строком служби до 1 року

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

27/04/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí

Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná

Плюси

bez výměny přístroj nepojede

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Je super

Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.

Плюси

Opravdu pohlcuje pachy a alergeny

Мінуси

Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Náhradní filtr do čističky vzduchu

Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.

Плюси

Snadná instalace

Мінуси

Cena

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

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      Примітки

      1. (1) Повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірялося аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.