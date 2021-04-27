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Більше не доступний
Усуває запахи та ЗЛОС*
Для oчищувача повітря AC3829/10
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серій 2000i та 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (2), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
3.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
lilinka
27/04/2021
Česká republika
Перевірений покупець
Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí
Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná
Плюси
bez výměny přístroj nepojede
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Je super
Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.
Плюси
Opravdu pohlcuje pachy a alergeny
Мінуси
Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Yutena
23/11/2021
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Náhradní filtr do čističky vzduchu
Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.
Плюси
Snadná instalace
Мінуси
Cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
(1) Повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірялося аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.