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Очищувач повітря серії 2000i та 3000i Фільтр з активованим вугіллям

Більше не доступний

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Очищувач повітря серії 2000i та 3000iФільтр з активованим вугіллям

FY2420/30

Очищувач повітря серії 2000i та 3000i Фільтр з активованим вугіллям

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача повітря: фільтр з активованим вугіллям ефективно усуває леткі органічні сполуки (ЛОС) та неприємні запахи для чистішого, свіжішого повітря у приміщенні.

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  • 26 July 2026

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