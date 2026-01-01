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Більше не доступний
FY3432/10
Усуває запахи та ЗЛОС*
Сумісний з очищувачем AC4550/50
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Фільтр з активованим вугіллям зі стільниковою структурою розроблений для ефективного видалення з повітря шкідливих газів, включно з озоном та шкідливими ЛОС. Під час ремонту, приготування їжі та інших видів діяльності виділяються шкідливі гази, які ефективно поглинаються фільтром з активованим вугіллям, щоб у вас була можливість дихати чистим і здоровим повітрям.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
Відгуки
(1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
(3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
(4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
(5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
(8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.