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Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним. Переглянути усі переваги