Фільтр з активованим вугіллям Philips видаляє шкідливі гази та запахи

Фільтр з активованим вугіллям зі стільниковою структурою розроблений для ефективного видалення з повітря шкідливих газів, включно з озоном та шкідливими ЛОС. Під час ремонту, приготування їжі та інших видів діяльності виділяються шкідливі гази, які ефективно поглинаються фільтром з активованим вугіллям, щоб у вас була можливість дихати чистим і здоровим повітрям.