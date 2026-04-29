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Очищувач повітря серії 3000 Фільтр з активованим вугіллям

Більше не доступний

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Очищувач повітря серії 3000Фільтр з активованим вугіллям

FY3432/10

Очищувач повітря серії 3000 Фільтр з активованим вугіллям

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним.

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  • 26 July 2026

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