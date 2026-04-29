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Очищувач і зволожувач повітря
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Очищувач повітря серії 3000 Фільтр з активованим вугіллям
Більше не доступний
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FY3432/10
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Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним.
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