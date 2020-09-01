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Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги