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Більше не доступний
Для очищувача AC4550/50
Рекомендована заміна: кожні 24 місяці
Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
Волокна матеріалу HEPA-фільтра NanoProtect із низьким опором максимізують повітряний потік. Електростатичний заряд притягує частинки розміром до 0,003 мікрона з ефективністю 99,98%, що дозволяє фільтру очищати повітря швидше, ніж HEPA-фільтр H13 (4), який використовується в медицині
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
19/03/2021
Česká republika
Spokojenost!
Objednavam uz po nekolikate a muzu jen doporucit!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
(1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
(3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
(4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
(5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
(8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.