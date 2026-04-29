Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Очищувач і зволожувач повітря
Усі серії
Очищувач повітря серії 3000 HEPA-фільтр NanoProtect
Більше не доступний
Підтримка
FY3433/10
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин.
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти