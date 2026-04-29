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Очищувач повітря серії 3000 HEPA-фільтр NanoProtect

Більше не доступний

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Очищувач повітря серії 3000HEPA-фільтр NanoProtect

FY3433/10

Очищувач повітря серії 3000 HEPA-фільтр NanoProtect

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин.

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  • 26 July 2026

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