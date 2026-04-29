КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 HEPA-фільтр NanoProtect

Підтримка

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1HEPA-фільтр NanoProtect

FY3437/00

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 HEPA-фільтр NanoProtect

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.

  • PDF файл
  • 4 August 2026

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти