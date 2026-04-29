Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.