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Очищувач і зволожувач повітря
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Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 HEPA-фільтр NanoProtect
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FY3437/00
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Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.
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