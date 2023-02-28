Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

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Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги
Здорове повітря, завжди
Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги
Фільтр NanoProtect Pro S3
Усього:
Технологія дезінфекції киснем Nanokill руйнує бактеріальні клітини та ліпідні мембрани вірусів, ефективно знищуючи патогенні віруси HFMD та >99% вірусів грипу A H1N1*.
Відфільтровує 99,97% часток діаметром 0,3 мікрона*, що менше, ніж частки, які найчастіше є носіями поширених алергенів, зокрема пилові кліщі, пилок, лупу собак та котів.
Композитні фільтри HEPA та фільтри з активованим вугіллям легко та зручно встановлюються.
Фільтр містить аміно-марганцеву двоосновну сполуку для видалення формальдегіду, яка захоплює та швидко розкладає формальдегід менш ніж за 0,1 секунди*. Фільтр з активованим вугіллям має питому поверхню, еквівалентну 52 футбольним полям, забезпечуючи потужну адсорбцію продуктів розкладання формальдегіду та запахів. Знижує концентрацію формальдегіду до 0,01 мг/м, що в 10 разів вище за європейські стандарти
Вага та розміри
Ефективність
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