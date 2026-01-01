Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
FY3437/00
Сумісність із серією 3000
У комплекті 1 фільтр
Строк служби: 3 роки
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips серії 3000: AC3737. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 3 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
Відгуки
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.