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  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
  • Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1HEPA-фільтр NanoProtect

FY3437/00

Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000
Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.
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Series 3000

Series 3000
Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

AC3737/10

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для пристрою 2-в-1 серії 3000

  • Сумісність із серією 3000

  • У комплекті 1 фільтр

  • Строк служби: 3 роки

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами Philips серії 3000

Сумісність з очищувачами Philips серії 3000

Змінні фільтри для очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips серії 3000: AC3737. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 3 років

Довговічні фільтри зі строком служби до 3 років

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 3 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.