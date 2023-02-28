Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

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    NanoProtect Pro S3 Filters

    Фільтр NanoProtect Pro S3

    FY3437/00
    Загальна оцінка / 5
    • Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди
      -{discount-value}

      NanoProtect Pro S3 Filters Фільтр NanoProtect Pro S3

      FY3437/00
      Загальна оцінка / 5

      Здорове повітря, завжди

      Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги

      NanoProtect Pro S3 Filters Фільтр NanoProtect Pro S3

      Здорове повітря, завжди

      Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги

      Здорове повітря, завжди

      Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги

      NanoProtect Pro S3 Filters Фільтр NanoProtect Pro S3

      Здорове повітря, завжди

      Цей фільтр HEPA та фільтр з активованим вугіллям ефективно затримує шкідливі частинки розміром до 0,003 мкм, зокрема PM2.5, алергени, бактерії та віруси. Крім того, він поглинає формальдегід, леткі органічні сполуки й запахи та блокує їх у нанорозмірних мікропорах. Переглянути усі переваги

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        NanoProtect Pro S3 Filters

        NanoProtect Pro S3 Filters

        Фільтр NanoProtect Pro S3

        - {discount-value}

        Усього:

        Здорове повітря, завжди

        • Поглинає шкідливі частки

        Технологія дезінфекції Nanokill

        Технологія дезінфекції киснем Nanokill руйнує бактеріальні клітини та ліпідні мембрани вірусів, ефективно знищуючи патогенні віруси HFMD та >99% вірусів грипу A H1N1*.

        Професійне видалення алергенів та вірусів

        Відфільтровує 99,97% часток діаметром 0,3 мікрона*, що менше, ніж частки, які найчастіше є носіями поширених алергенів, зокрема пилові кліщі, пилок, лупу собак та котів.

        Інтегрована конструкція для легкого обслуговування фільтра

        Композитні фільтри HEPA та фільтри з активованим вугіллям легко та зручно встановлюються.

        Професійне видалення формальдегіду

        Фільтр містить аміно-марганцеву двоосновну сполуку для видалення формальдегіду, яка захоплює та швидко розкладає формальдегід менш ніж за 0,1 секунди*. Фільтр з активованим вугіллям має питому поверхню, еквівалентну 52 футбольним полям, забезпечуючи потужну адсорбцію продуктів розкладання формальдегіду та запахів. Знижує концентрацію формальдегіду до 0,01 мг/м, що в 10 разів вище за європейські стандарти

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          1,47 кг  кг
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          243 х 255 х 325  мм
          Вага з упаковкою
          1,87 кг  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          234,6 х 248 х 300,5

        • Ефективність

          Фільтрація формальдегіду
          Так
          Відфільтровує часточки PM2.5
          Так
          Фільтрація бактерій
          Так
          Відфільтровує віруси
          Так
          Фільтрує запахи
          Так
          Фільтр
          Для очищувача та зволожувача повітря «2-в-1» AC3737

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            • * Стороння лабораторія на основі тестових зразків, що відповідають стандарту ISO 18184-2019. Текстиль — визначення противірусної активності текстильних виробів, протягом 24 годин дії на фільтруючий матеріалу, протестований вірус — патогенний вірус «рука-нога-рот» (ентеровірус EV71), протестований хазяїн — клітини Vero, тест проводився три рази, виміряна противірусна активність — > 99.99%
            • * Стороння лабораторія на основі тестових зразків, що відповідають стандарту ISO 18184-2019. Текстиль — обертання
            • * Результати випробувань ефективності фільтра щодо видалення часток розміром 0,003 мкм, проведених сторонньою лабораторією з використанням аерозолю NaCl відповідно до DIN 71460-1:2006-04, ISO/TS 11155-1:2001-11 * Фільтр може видаляти частинки розміром 0,003 мкм. Під PM2.5 розуміються частки в атмосфері з діаметром меншим або рівним 2,5 мкм, а 2,5 мкм приблизно в 833 рази більше, ніж 0,003 мкм.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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