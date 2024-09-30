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FY5030/00
Гігієнічне зволоження з NanoCloud
Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зволожуючий фільтр
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Цей зволожувальний фільтр сумісний із зволожувачами повітря серії 5000, включно з моделлю HU5710. Модель зволожувача зазначена в нижній частині пристрою.
Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips. Ці фільтри, які ідеально підходять для вашого пристрою, ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для забезпечення найвищої ефективності зволожувача повітря Philips протягом усього строку їх служби.
Жодна технологія не виробляє чистішої водяної пари, ніж NanoCloud. Надтонкий туман невидимий неозброєним оком, і до нього надзвичайно важко прилипнути бактеріям. Пристрій зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою. (1)
Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.
Підключіть свій пристрій до додатка Air+ і легко замовляйте аксесуари в разі потреби.
Загальні технічні характеристики
Вага та розміри
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