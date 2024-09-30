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    • Гігієнічне зволоження з NanoCloud Гігієнічне зволоження з NanoCloud Гігієнічне зволоження з NanoCloud

      Оригінальний змінний фільтр Зволожуючий фільтр

      FY5030/00

      Загальна оцінка / 5
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      Гігієнічне зволоження з NanoCloud

      Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)

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      Оригінальний змінний фільтр Зволожуючий фільтр

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      Оригінальний змінний фільтр

      Зволожуючий фільтр

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      Гігієнічне зволоження з NanoCloud

      Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

      • Сумісність із серією 5000 зволожувачів повітря
      • Використання до 6 місяців
      • У комплекті 1 фільтр
      • Оригінальний фільтр Philips
      • Гігієнічна технологія NanoCloud
      Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 5000

      Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 5000

      Цей зволожувальний фільтр сумісний із зволожувачами повітря серії 5000, включно з моделлю HU5710. Модель зволожувача зазначена в нижній частині пристрою.

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips. Ці фільтри, які ідеально підходять для вашого пристрою, ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для забезпечення найвищої ефективності зволожувача повітря Philips протягом усього строку їх служби.

      Гігієнічне зволоження з NanoCloud

      Гігієнічне зволоження з NanoCloud

      Жодна технологія не виробляє чистішої водяної пари, ніж NanoCloud. Надтонкий туман невидимий неозброєним оком, і до нього надзвичайно важко прилипнути бактеріям. Пристрій зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою. (1)

      Строк служби: до 6 місяців

      Строк служби: до 6 місяців

      Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіть свій пристрій до додатка Air+ і легко замовляйте аксесуари в разі потреби.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Зволожуючий фільтр
        У комплекті
        Фільтр x 1
        Термін експлуатації
        До 6 місяців

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,28 кг
        Довжина упаковки
        182 мм
        Ширина упаковки
        180 мм
        Висота упаковки
        220 мм
        Вага упаковки
        0,39 кг
        Довжина виробу
        171 мм
        Ширина виробу
        208 мм
      Badge-D2C

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      • (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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