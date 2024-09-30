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      Зволожувач повітря Серія 5000

      HU5710/00

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      Гігієнічно усувайте наслідки сухого повітря завдяки технології NanoCloud. Цей пристрій захищатиме вас і вашу сім’ю від вдихання шкідливих бактерій, поки ви насолоджуєтесь усіма перевагами аромотерапії, навколишнього освітлення та інтелектуального керування за допомогою додатка.

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      Зволожувач повітря Серія 5000

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      Зволожувач повітря

      Серія 5000

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      Гігієнічне зволоження повітря

      • Ефективно підтримує оптим. вологість
      • Гігієнічне зволоження з NanoCloud
      • Комфортна атмосфера під настрій
      • Легке у користуванні розумне керування
      Допомагає боротися з наслідками сухого повітря

      Допомагає боротися з наслідками сухого повітря

      Збалансований рівень вологості допомагає покращити якість повітря в приміщенні (1). Цей зволожувач повітря покликаний усунути дискомфорт, спричинений сухим повітрям, наприклад, сухість шкіри, губ, носових ходів і очей, а також подразнення горла, закладеність носа та статичну електрику. Він також допомагає захищати кімнатні рослини від пересихання, сприяючи більш здоровому середовищу вдома.

      Ефективно працює в приміщеннях площею до 56 м² зі швидкістю 400 мл/год

      Ефективно працює в приміщеннях площею до 56 м² зі швидкістю 400 мл/год

      Три рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 400 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 56 м². (2,3)

      Безперервне зволоження до 37 годин

      Безперервне зволоження до 37 годин

      Дихайте комфортно з мінімумом доливань. Резервуар для води XL місткістю 4,5 л забезпечує до 37 годин безперервного використання для вашої зручності. Насолоджуйтесь комфортною атмосферою з меншою кількістю перерв.

      На 99% менше бактерій: ідеальне рішення для дитячих кімнат

      На 99% менше бактерій: ідеальне рішення для дитячих кімнат

      Жодна інша технологія, окрім NanoCloud від Philips, не генерує чистішу водяну пару. До надтонкого туману надзвичайно важко прикріпитися бактеріям. Перевага цієї технології — зволоження повітря та поширення на 99% менше бактерій, ніж звичайні ультразвукові зволожувачі повітря (4), що робить цей зволожувач повітря ідеальним вибором для дитячих кімнат і безпечним для використання з водопровідною водою.  

      Не залишає білих розводів і мокрих плям на підлозі та меблях

      Не залишає білих розводів і мокрих плям на підлозі та меблях

      Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить вологих плям (5). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.

      Режим QuickDry для швидшого висихання фільтра (очікується видача патенту)

      Режим QuickDry для швидшого висихання фільтра (очікується видача патенту)

      Не залишайте мікробам жодного шансу та запобігайте накопиченню вологи за допомогою інтелектуального режиму QuickDry (очікується видача патенту). Вентилятор швидше висушує фільтр, а датчик вимикає пристрій, коли фільтр висохне. Результат? Більш гігієнічне обслуговування фільтра та більш тривалий строк служби фільтра.

      Додайте власні ефірні олії та насолоджуйтеся заспокійливою аромотерапією

      Додайте власні ефірні олії та насолоджуйтеся заспокійливою аромотерапією

      Отримайте всі переваги аромотерапії за допомогою додаткової функції ароматизації нашого зволожувача повітря. Додавання до туману улюблених ефірних олій дозволить покращити загальне самопочуття.

      Додайте родзинки кімнаті за допомогою кольорового навколишнього освітлення

      Додайте родзинки кімнаті за допомогою кольорового навколишнього освітлення

      Тепле приємне підсвічування чи яскраве підбадьорливе світло — створюйте настрій, який відповідатиме будь-якому моменту.

      Режим сну, тиха робота (макс. 12 дБ (A)) і нічник

      Режим сну, тиха робота (макс. 12 дБ (A)) і нічник

      Зробіть нічний сон комфортним та прокидайтеся бадьорим, створивши оптимальний рівень вологості. Режим сну забезпечує тиху, але ефективну роботу пристрою вночі. Використовуйте нічник, щоб створити заспокійливу атмосферу перед сном.

      Отримайте доступ до інтелектуальних функцій у додатку Air+.

      Отримайте доступ до інтелектуальних функцій у додатку Air+.

      Ви матимете повний контроль над цим інтелектуальним зволожувачем повітря, незалежно від вашого місця перебування. Додаток Air+ забезпечує інтелектуальний досвід регулювання параметрів вологості, вибору оптимального освітлення та програмування таймерів і графіків. Будь-де й будь-коли.

      Легке заповнення: резервуар із верхнім та боковим отвором для заповнення

      Легке заповнення: резервуар із верхнім та боковим отвором для заповнення

      Легко заповнюйте резервуар завдяки подвійній конструкції. Щоб долити воду, можна зняти верхню кришку або скористатися функцією бокового заповнення для доливання води під час роботи. Підтримуйте комфорт із легкістю.

      Низький рівень споживання енергії

      Низький рівень споживання енергії

      Насолоджуйтеся швидким зволоженням, заощаджуючи при цьому на електроенергії. Навіть на найвищій потужності цей зволожувач споживає лише 8 Вт, що еквівалентно потужності однієї світлодіодної лампочки. Це сприяє захисту довкілля та економить ваші кошти.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Зволожувач
        Технологія
        Зволоження через випаровування
        Колір
        Білий/сріблястий
        Первинний матеріал
        Пластик
        З’єднання з Інтернетом
        Так
        Діапазон Wi-Fi
        2,4 ГГц
        Ємність резервуара для води
        4,5 л

      • Технічні характеристики

        Датчик вологості
        Так
        Мінімальний рівень шуму
        12 дБ(A)
        Максимальний рівень шуму
        34 дБ(A)

      • Ефективність

        Час роботи
        37 години
        Швидкість зволоження
        400 мл/год
        Макс. розмір кімнати
        56 м²

      • Практичність

        Довжина шнура
        1,5 м
        Режими
        Автоматичний режим, режим сну
        Налаштування швидкості
        Режим сну, середній, високий
        Налаштування зволоження
        30–70% (з кроком 5%)
        Таймер
        1–12 годин
        Інформація про якість повітря
        Кольорове кільце, цифрове
        Інтерфейс
        Сенсорний, цифровий, світлодіоди

      • Функція безпеки

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Сповіщення про заповнення резервуара для води
        Так

      • Вага та розміри

        Висота виробу
        378 мм
        Вага виробу
        2,125 кг
        Довжина упаковки
        271 мм
        Ширина упаковки
        279 мм
        Висота упаковки
        428 мм
        Вага упаковки
        3,052 кг
        Довжина виробу
        230 мм
        Ширина виробу
        233 мм

      • Енергозбереження

        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Напруга
        220–240 В
        Максимальна потужність
        14,1 Вт

      • Технічне обслуговування

        Гарантія
        2 роки
        Строк придатності фільтра
        До 6 місяців

      • Сумісність

        Аксесуари в комплекті 1
        Зволожуючий фільтр
        Аксесуари в комплекті 2
        Ароматичні подушечки (3 штуки)
        Супутні аксесуари 1
        Фільтр для зволоження (FY5030)
        Супутні аксесуари 2
        Ароматичні подушечки (FY5100)

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      Badge-D2C

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      • (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
      • (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2%.
      • (3) Обчислено згідно зі стандартом AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на підставі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони.
      • (4) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
      • (5) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, CAS TESTING

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      ТОВ «Філіпс Україна»
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