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HU5710/00
Вдихніть різницю
Гігієнічно усувайте наслідки сухого повітря завдяки технології NanoCloud. Цей пристрій захищатиме вас і вашу сім’ю від вдихання шкідливих бактерій, поки ви насолоджуєтесь усіма перевагами аромотерапії, навколишнього освітлення та інтелектуального керування за допомогою додатка.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Серія 5000
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Збалансований рівень вологості допомагає покращити якість повітря в приміщенні (1). Цей зволожувач повітря покликаний усунути дискомфорт, спричинений сухим повітрям, наприклад, сухість шкіри, губ, носових ходів і очей, а також подразнення горла, закладеність носа та статичну електрику. Він також допомагає захищати кімнатні рослини від пересихання, сприяючи більш здоровому середовищу вдома.
Три рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 400 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 56 м². (2,3)
Дихайте комфортно з мінімумом доливань. Резервуар для води XL місткістю 4,5 л забезпечує до 37 годин безперервного використання для вашої зручності. Насолоджуйтесь комфортною атмосферою з меншою кількістю перерв.
Жодна інша технологія, окрім NanoCloud від Philips, не генерує чистішу водяну пару. До надтонкого туману надзвичайно важко прикріпитися бактеріям. Перевага цієї технології — зволоження повітря та поширення на 99% менше бактерій, ніж звичайні ультразвукові зволожувачі повітря (4), що робить цей зволожувач повітря ідеальним вибором для дитячих кімнат і безпечним для використання з водопровідною водою.
Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить вологих плям (5). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.
Не залишайте мікробам жодного шансу та запобігайте накопиченню вологи за допомогою інтелектуального режиму QuickDry (очікується видача патенту). Вентилятор швидше висушує фільтр, а датчик вимикає пристрій, коли фільтр висохне. Результат? Більш гігієнічне обслуговування фільтра та більш тривалий строк служби фільтра.
Отримайте всі переваги аромотерапії за допомогою додаткової функції ароматизації нашого зволожувача повітря. Додавання до туману улюблених ефірних олій дозволить покращити загальне самопочуття.
Тепле приємне підсвічування чи яскраве підбадьорливе світло — створюйте настрій, який відповідатиме будь-якому моменту.
Зробіть нічний сон комфортним та прокидайтеся бадьорим, створивши оптимальний рівень вологості. Режим сну забезпечує тиху, але ефективну роботу пристрою вночі. Використовуйте нічник, щоб створити заспокійливу атмосферу перед сном.
Ви матимете повний контроль над цим інтелектуальним зволожувачем повітря, незалежно від вашого місця перебування. Додаток Air+ забезпечує інтелектуальний досвід регулювання параметрів вологості, вибору оптимального освітлення та програмування таймерів і графіків. Будь-де й будь-коли.
Легко заповнюйте резервуар завдяки подвійній конструкції. Щоб долити воду, можна зняти верхню кришку або скористатися функцією бокового заповнення для доливання води під час роботи. Підтримуйте комфорт із легкістю.
Насолоджуйтеся швидким зволоженням, заощаджуючи при цьому на електроенергії. Навіть на найвищій потужності цей зволожувач споживає лише 8 Вт, що еквівалентно потужності однієї світлодіодної лампочки. Це сприяє захисту довкілля та економить ваші кошти.
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики
Ефективність
Практичність
Функція безпеки
Вага та розміри
Енергозбереження
Технічне обслуговування
Сумісність
Країна походження
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