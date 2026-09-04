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Новинка
Оригінальний фільтр для серії Air Performer 9000
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою серії Air Performer 9000 для високої продуктивності. Фільтр NanoProtect HEPA 3-в-1, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.
Сумісний із серією Air Performer 9000
У комплекті: 2 напівкруглі фільтри
Строк служби: 3 роки
Оригінальний фільтр Philips
Змінний фільтр очищення для Philips Air Performer 4-в-1: AMF970. Номер моделі можна знайти на нижній частині пристрою.
Цей оригінальний фільтр очищення забезпечує постійний захист до 3 років (2), зменшуючи клопоти та витрати. Ваш пристрій розраховує термін служби фільтра та сповіщає, коли потрібна заміна.
Обслуговування не потребує зусиль завдяки простій системі клацання та звільнення. Просто розблокуйте, вийміть і очистіть або замініть фільтр за лічені секунди.
5.0
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-08-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-08-30
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-08-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-06-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата використання 2026-06-02
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.