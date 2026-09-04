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  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Новинка

Air Performer 4-в-1 серії 9000HEPA-фільтр NanoProtect

FYM970/30

5

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Оригінальний фільтр для серії Air Performer 9000

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою серії Air Performer 9000 для високої продуктивності. Фільтр NanoProtect HEPA 3-в-1, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

Переглянути всі переваги

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для серії Air Performer 9000

  • Сумісний із серією Air Performer 9000

  • У комплекті: 2 напівкруглі фільтри

  • Строк служби: 3 роки

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісний із Philips Air Performer серії 9000

Сумісний із Philips Air Performer серії 9000

Змінний фільтр очищення для Philips Air Performer 4-в-1: AMF970. Номер моделі можна знайти на нижній частині пристрою.

Довговічний фільтр на 3 роки

Довговічний фільтр на 3 роки

Цей оригінальний фільтр очищення забезпечує постійний захист до 3 років (2), зменшуючи клопоти та витрати. Ваш пристрій розраховує термін служби фільтра та сповіщає, коли потрібна заміна.

Проста система клацання та звільнення

Проста система клацання та звільнення

Обслуговування не потребує зусиль завдяки простій системі клацання та звільнення. Просто розблокуйте, вийміть і очистіть або замініть фільтр за лічені секунди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-08-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-08-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-06-02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата використання 2026-06-02

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

  2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.