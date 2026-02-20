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Air Performer 4-в-1 серії 9000 HEPA-фільтр NanoProtect

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Air Performer 4-в-1 серії 9000HEPA-фільтр NanoProtect

FYM970/30

Air Performer 4-в-1 серії 9000 HEPA-фільтр NanoProtect

Новинка

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Інструкції і документація

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою серії Air Performer 9000 для високої продуктивності. Фільтр NanoProtect HEPA 3-в-1, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

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  • 10 October 2026

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