Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою серії Air Performer 9000 для високої продуктивності. Фільтр NanoProtect HEPA 3-в-1, активоване вугілля та попередній фільтр для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.