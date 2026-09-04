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Новинка
Оригінальний фільтр для Air Performer серії 9000
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою Air Performer серії 9000 і забезпечує високу продуктивність. Він використовує технологію NanoCloud для випаровування наночастинок, які зволожують повітря з до 99,9% меншою кількістю бактерій (1)
Сумісний з Air Performer серії 9000
Технологія NanoCloud
Строк служби: 6 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінний зволожуючий фільтр для Philips Air Performer 4-в-1: AMF970. Номер моделі можна знайти на нижній частині пристрою.
Цей оригінальний зволожуючий фільтр забезпечує стабільне зволоження до 6 місяців (2), зменшуючи клопоти та витрати. Ваш пристрій розраховує термін служби фільтра та повідомляє, коли потрібна заміна.
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips розроблений для ідеального прилягання до вашого пристрою. Для оптимальної продуктивності завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.
5.0
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-09-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-09-01
Rituliukas
21/08/2026
Lietuva
Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju
Плюси
Lengva naudotis ir pakeisti filtra
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-08-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-08-18
Bakas133
20/08/2026
Lietuva
Itin paprasta priežiūra
Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas
Плюси
Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka
Мінуси
Nepastebėjau
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-07-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Дата використання 2026-07-26
(1) Порівняно зі стандартними ультразвуковими зволожувачами без додаткових технологій для зменшення поширення бактерій, згідно з тестуванням незалежної лабораторії.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.