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  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Новинка

Air Performer 4-в-1 серії 9000Зволожуючий фільтр

FYM971/00

5

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Оригінальний фільтр для Air Performer серії 9000

Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою Air Performer серії 9000 і забезпечує високу продуктивність. Він використовує технологію NanoCloud для випаровування наночастинок, які зволожують повітря з до 99,9% меншою кількістю бактерій (1)

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Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Оригінальний фільтр для Air Performer серії 9000

  • Сумісний з Air Performer серії 9000

  • Технологія NanoCloud

  • Строк служби: 6 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісний з Philips Air Performer серії 9000

Сумісний з Philips Air Performer серії 9000

Змінний зволожуючий фільтр для Philips Air Performer 4-в-1: AMF970. Номер моделі можна знайти на нижній частині пристрою.

Строк служби: до 6 місяців

Строк служби: до 6 місяців

Цей оригінальний зволожуючий фільтр забезпечує стабільне зволоження до 6 місяців (2), зменшуючи клопоти та витрати. Ваш пристрій розраховує термін служби фільтра та повідомляє, коли потрібна заміна.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

Оригінальний зволожуючий фільтр Philips розроблений для ідеального прилягання до вашого пристрою. Для оптимальної продуктивності завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-09-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-09-01

21/08/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju

Плюси

Lengva naudotis ir pakeisti filtra

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-08-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-08-18

20/08/2026

Lietuva

Lietuva

Itin paprasta priežiūra

Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas

Плюси

Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka

Мінуси

Nepastebėjau

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-07-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Дата використання 2026-07-26

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Примітки

  1. (1) Порівняно зі стандартними ультразвуковими зволожувачами без додаткових технологій для зменшення поширення бактерій, згідно з тестуванням незалежної лабораторії.

  2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.