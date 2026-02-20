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Air Performer 4-в-1 серії 9000 Зволожуючий фільтр

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Air Performer 4-в-1 серії 9000Зволожуючий фільтр

FYM971/00

Air Performer 4-в-1 серії 9000 Зволожуючий фільтр

Новинка

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Інструкції і документація

Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою Air Performer серії 9000 і забезпечує високу продуктивність. Він використовує технологію NanoCloud для випаровування наночастинок, які зволожують повітря з до 99,9% меншою кількістю бактерій (1)

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  • 10 October 2026

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