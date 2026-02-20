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Очищувач і зволожувач повітря
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Air Performer 4-в-1 серії 9000 Зволожуючий фільтр
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FYM971/00
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Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою Air Performer серії 9000 і забезпечує високу продуктивність. Він використовує технологію NanoCloud для випаровування наночастинок, які зволожують повітря з до 99,9% меншою кількістю бактерій (1)
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