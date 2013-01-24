Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
IronCare видаляє накип від водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
IronCare видаляє накип від водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски. Переглянути усі переваги
Відкладення кальцію можуть забити праску та накопичувати іржу, пошкоджуючи пристрій. Спеціальна іонообмінна смола всередині фільтра усуває 99%* накипу з проточної води, подовжуючи термін експлуатації праски до 4 разів*.
Демінералізована вода з фільтра IronCare запобігає накопиченню накипу всередині праски. Часточки кальцію не блокуватимуть отвори подачі пари, допомагаючи прасці забезпечувати пару незмінної якості.
Із фільтром IronCare Ви щоразу можете легко наповнювати резервуар для води Вашого пристрою для прасування. Неслизька ручка дозволяє більш зручно його переносити.
Ваш улюблений одяг не буде зруйновано розводами від праски. Одяг після прасування залишиться чистим, і Ви виглядатимете чудово в ідеально напрасованому одязі.
Колір змінюється поступово для позначення об’єму відфільтрованої води. Картридж слід замінити лише тоді, коли він повністю стане коричневим.
Фільтр IronCare розроблений для сумісності із усіма пристроями для прасування з відпарюванням: паровими прасками, парогенераторами і відпарювачами одягу від Philips та будь-яких інших марок прасок.
Спеціально розроблений картридж дозволяє швидко фільтрувати воду для прасування, так що Ви зможете прасувати, як тільки буде потрібно. Ви можете поставити фільтр IronCare біля місця для прасування, щоб долити води у праску в будь-який момент, а не носити її до раковини щоразу, як її треба наповнити.
Термін служби картриджа може різнитися залежно від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та частоти прасування. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.
Легкість у використанні
Аксесуари в комплекті
Екологічність
Гарантія
Заміна
Розмір і вага
GC026/30
GC026/00