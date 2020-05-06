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  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу

Більше не доступний

IronCareФільтр для води для прасок

GC024/10

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
IronCare видаляє накип від водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски.
Переглянути всі переваги

Подовжує термін експлуатації праски до 4 разів*

Запобігає пошкодженням від корозії та накипу

  • Запобігає утворенню накипу

  • Підходить для усіх прасок

  • 1 картридж у комплекті

Вода на 99% без накипу подовжує термін експлуатації праски

Вода на 99% без накипу подовжує термін експлуатації праски

Відкладення кальцію можуть забити праску та накопичувати іржу, пошкоджуючи пристрій. Спеціальна іонообмінна смола всередині фільтра усуває 99%* накипу з проточної води, подовжуючи термін експлуатації праски до 4 разів*.

Запобігає забиванню отворів подачі пари

Запобігає забиванню отворів подачі пари

Демінералізована вода з фільтра IronCare запобігає накопиченню накипу всередині праски. Часточки кальцію не блокуватимуть отвори подачі пари, допомагаючи прасці забезпечувати пару незмінної якості.

Неслизька ручка для зручного користування

Неслизька ручка для зручного користування

Із фільтром IronCare ви щоразу можете легко наповнювати резервуар для води пристрою для прасування. Неслизька ручка дозволяє більш зручно його переносити.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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      Примітки

      1. Протестовано на серії Philips GC5000 з водою жорсткістю 16,8 °dH, посилаючись лише на ефект накипу.