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IronCare

Фільтр для води для прасок

GC024/10
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Загальна оцінка / 5
  • Запобігає пошкодженням від корозії та накипу Запобігає пошкодженням від корозії та накипу Запобігає пошкодженням від корозії та накипу
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    IronCare Фільтр для води для прасок

    GC024/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Запобігає пошкодженням від корозії та накипу

    IronCare видаляє накип від водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    IronCare Фільтр для води для прасок

    Запобігає пошкодженням від корозії та накипу

    IronCare видаляє накип від водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски. Переглянути усі переваги

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      Запобігає пошкодженням від корозії та накипу

      Подовжує термін експлуатації праски до 4 разів*

      • Запобігає утворенню накипу
      • Підходить для усіх прасок
      • 1 картридж у комплекті
      Вода на 99% без накипу подовжує термін експлуатації праски

      Вода на 99% без накипу подовжує термін експлуатації праски

      Відкладення кальцію можуть забити праску та накопичувати іржу, пошкоджуючи пристрій. Спеціальна іонообмінна смола всередині фільтра усуває 99%* накипу з проточної води, подовжуючи термін експлуатації праски до 4 разів*.

      Запобігає забиванню отворів подачі пари

      Запобігає забиванню отворів подачі пари

      Демінералізована вода з фільтра IronCare запобігає накопиченню накипу всередині праски. Часточки кальцію не блокуватимуть отвори подачі пари, допомагаючи прасці забезпечувати пару незмінної якості.

      Неслизька ручка для зручного користування

      Неслизька ручка для зручного користування

      Із фільтром IronCare Ви щоразу можете легко наповнювати резервуар для води Вашого пристрою для прасування. Неслизька ручка дозволяє більш зручно його переносити.

      Запобігає розводам на одязі

      Запобігає розводам на одязі

      Ваш улюблений одяг не буде зруйновано розводами від праски. Одяг після прасування залишиться чистим, і Ви виглядатимете чудово в ідеально напрасованому одязі.

      Картридж змінює колір для позначення потреби в заміні

      Картридж змінює колір для позначення потреби в заміні

      Колір змінюється поступово для позначення об’єму відфільтрованої води. Картридж слід замінити лише тоді, коли він повністю стане коричневим.

      Розроблений для усіх парових прасок і парогенераторів

      Розроблений для усіх парових прасок і парогенераторів

      Фільтр IronCare розроблений для сумісності із усіма пристроями для прасування з відпарюванням: паровими прасками, парогенераторами і відпарювачами одягу від Philips та будь-яких інших марок прасок.

      Надшвидка фільтрація для швидкого очищення води

      Надшвидка фільтрація для швидкого очищення води

      Спеціально розроблений картридж дозволяє швидко фільтрувати воду для прасування, так що Ви зможете прасувати, як тільки буде потрібно. Ви можете поставити фільтр IronCare біля місця для прасування, щоб долити води у праску в будь-який момент, а не носити її до раковини щоразу, як її треба наповнити.

      До 3 місяців прасування

      До 3 місяців прасування

      Термін служби картриджа може різнитися залежно від рівня жорсткості води у місцевості, де Ви живете, та частоти прасування. Загалом, 1 картриджа вистачає на 3 місяці прасування.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Доливання води будь-коли під час використання
        Так

      • Аксесуари в комплекті

        Картридж IronCare
        1  шт.

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Заміна

        Картридж IronCare
        GC025

      • Розмір і вага

        Розміри виробу (ШxВxД)
        22 x 8,5 x 19,5  см

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            • Протестовано на серії Philips GC5000 з водою жорсткістю 16,8 dH, посилаючись лише на ефект накипу.

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