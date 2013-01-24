Надшвидка фільтрація для швидкого очищення води

Спеціально розроблений картридж дозволяє швидко фільтрувати воду для прасування, так що Ви зможете прасувати, як тільки буде потрібно. Ви можете поставити фільтр IronCare біля місця для прасування, щоб долити води у праску в будь-який момент, а не носити її до раковини щоразу, як її треба наповнити.