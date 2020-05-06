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Більше не доступний
Запобігає утворенню накипу
Підходить для усіх прасок
1 картридж у комплекті
Відкладення кальцію можуть забити праску та накопичувати іржу, пошкоджуючи пристрій. Спеціальна іонообмінна смола всередині фільтра усуває 99%* накипу з проточної води, подовжуючи термін експлуатації праски до 4 разів*.
Демінералізована вода з фільтра IronCare запобігає накопиченню накипу всередині праски. Часточки кальцію не блокуватимуть отвори подачі пари, допомагаючи прасці забезпечувати пару незмінної якості.
Із фільтром IronCare ви щоразу можете легко наповнювати резервуар для води пристрою для прасування. Неслизька ручка дозволяє більш зручно його переносити.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Протестовано на серії Philips GC5000 з водою жорсткістю 16,8 °dH, посилаючись лише на ефект накипу.