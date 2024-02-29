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Розширена гарантія 3 роки
Видаляє ковтунці
Підходить для усіх типів тканин
2 батареї Philips AA у комплекті
Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб ваш одяг знову виглядав новим.
Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із вашого одягу.
Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці, легко знімати і спорожнювати.
Нагороди
4.9
з 5
61
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
ХХ21
29/02/2024
Україна
класна штука
дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)
Плюси
ціна-якість
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
76Alex76
20/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий виріб
Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати
Плюси
Надійна
Мінуси
Немає
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
ur7cw@
08/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Маленький помощник
Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии
Плюси
Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців