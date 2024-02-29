КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців

Серія 500Машинка для видалення ковтунців

GC026/00

4.9
| (61) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові!
Переглянути всі переваги
Сумісні продукти
Серія 500

Серія 500
Машинка для видалення ковтунців

GC026/80

ComfortTouch Plus

ComfortTouch Plus
Відпарювач для одягу

GC558/30

Машинка для видалення ковтунців

Машинка для видалення ковтунців

GC026/30

Відновлюйте свій старий одяг миттєво

Машинка для видалення ковтунців

  • Видаляє ковтунці

  • Підходить для усіх типів тканин

  • 2 батареї Philips AA у комплекті

Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб ваш одяг знову виглядав новим.

Швидкість обертання лез до 8800 об/хв для ефективного видалення

Швидкість обертання лез до 8800 об/хв для ефективного видалення

Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із вашого одягу.

Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці, легко знімати і спорожнювати.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

61

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

29/02/2024

Україна

Україна

класна штука

дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)

Плюси

ціна-якість

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

20/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий виріб

Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати

Плюси

Надійна

Мінуси

Немає

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

08/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Маленький помощник

Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии

Плюси

Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.