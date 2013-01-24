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Машинка для стрижки ковтунців

GC026/00
Загальна оцінка / 5
  • Машинка для стрижки ковтунців Машинка для стрижки ковтунців Машинка для стрижки ковтунців
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    Машинка для стрижки ковтунців

    GC026/00
    Загальна оцінка / 5

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців

    Машинка для стрижки ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові! Переглянути усі переваги

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      Машинка для стрижки ковтунців

      Відновлюйте свій старий одяг миттєво

      • Видаляє ковтунці
      • Підходить для усіх типів тканин
      • 2 батареї Philips AA у комплекті
      Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

      Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

      Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб Ваш одяг знову виглядав новим.

      Швидкість обертання лез до 8800 об./хв. для ефективного видалення

      Швидкість обертання лез до 8800 об./хв. для ефективного видалення

      Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із Вашого одягу.

      Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

      Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

      Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці, легко знімати і спорожнювати.

      Отвори трьох розмірів у сітці для зістригання ковтунців усіх розмірів

      Отвори трьох розмірів у сітці для зістригання ковтунців усіх розмірів

      У сітці є отвори 3 різних розмірів, що дає змогу вловлювати та ефективно видаляти з тканини ковтунці будь-яких розмірів.

      Ковпачок регулювання висоти для найбільш делікатних тканин

      Ковпачок регулювання висоти для найбільш делікатних тканин

      Ковпачок регулювання висоти дає змогу зістригати ковтунці навіть із найбільш делікатних тканин.

      Щітка для очищення допомагає почистити пристрій після використання

      Щітка для очищення допомагає почистити пристрій після використання

      Щітка для очищення допомагає легко почистити пристрій після використання. Щоб почистити машинку, дотримуйтеся вказівок у короткому посібнику, який додається до комплекту.

      2 батареї Philips AA входять у комплект

      2 батареї Philips AA входять у комплект

      2 батареї Philips AA входять у комплект.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка
        Так
        Захисна насадка для делікатних тканин
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Тип живлення
        2 батареї AA

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxД)
        12,3 x 5,8 x 8  см

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