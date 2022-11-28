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  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців
  • Машинка для видалення ковтунців

Машинка для видалення ковтунців

GC026/30

4.8
| (64) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців Philips дозволяє легко та швидко видаляти скошлатані ворсинки з усіх типів одягу. Усі речі – светр чи ковдра – знову виглядатимуть, як нові!
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Відновлюйте свій старий одяг миттєво

Машинка для видалення ковтунців

  • Видаляє ковтунці

  • Підходить для усіх типів тканин

  • 2 батареї Philips AA у комплекті

Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

Велика поверхня лез для охоплення одразу значної ділянки

Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб ваш одяг знову виглядав новим.

Швидкість обертання лез до 8800 об/хв для ефективного видалення

Швидкість обертання лез до 8800 об/хв для ефективного видалення

Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із вашого одягу.

Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

Контейнер для ковтунців легко знімати та спорожнювати

Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці легко знімати і спорожнювати.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

64

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

28/11/2022

Україна

Україна

Машинка для спасіння кашлатаних речей

Дуже швидко очищує одяг від ковтунців, вони зникають, якщо кілька разів по них пройтися, навіть якщо ковтунців дуже багато машинка справляється і виконує свою функцію, речі як нові.

Плюси

Зручно тримати у руці, швидко видаляє ковтунці, легко чистити

Мінуси

Обережно чистити делікатні речі, знімати контейнер з ковтунцями треба обережно, щоб не розсипати

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

17/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудово!

Користуюся машинкою понад рік. Зі своїми функціями справляється на "відмінно". Речі довше виглядають як нові. І ще безперечний плюс - за рік постійного використання жодного разу не міняла батарейки, що були в комплекті.

Плюси

зручність у використанні, довговічність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

12/02/2022

Україна

Україна

Катишків більше немає!!!!!

Неймовірно крута машинка!!! Працює прекрасно!!! Читала відгуки, де пишуть, що шумна, маленький контейнер.....але це не мінуси. Шум звичайний, як в любій техніці з двигуном, ємність невелика, але чиститься дуже легко. Тут одні плюси!!! Машинка симпатична, батарейки одразу йдуть в комплекті, ціна адекватна. Чистить речі прекрасно!!! Не псує тканину, делікатно видаляє все лишнє. Звичайно, що речі з ворсом, буклє, і тому подібне, не потрібно чистити, або дуже акуратно. Я рекомендую на 100 %%% Замовляйте, не пошкодуєте!!!

Плюси

Розмір, комплектація, ціна, якість очищення

Мінуси

Жодного мінусу не бачу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців

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