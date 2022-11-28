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Розширена гарантія 3 роки
Видаляє ковтунці
Підходить для усіх типів тканин
2 батареї Philips AA у комплекті
Велика поверхня лез дає змогу охопити одразу більшу ділянку тканини, тож знадобиться менше рухів для того, щоб ваш одяг знову виглядав новим.
Леза обертаються зі швидкістю до 8800 об./хв. для ефективного та швидкого видалення ковтунців із вашого одягу.
Контейнер, у якому збираються видалені ковтунці легко знімати і спорожнювати.
Нагороди
4.8
з 5
64
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Freya27
28/11/2022
Україна
Машинка для спасіння кашлатаних речей
Дуже швидко очищує одяг від ковтунців, вони зникають, якщо кілька разів по них пройтися, навіть якщо ковтунців дуже багато машинка справляється і виконує свою функцію, речі як нові.
Плюси
Зручно тримати у руці, швидко видаляє ковтунці, легко чистити
Мінуси
Обережно чистити делікатні речі, знімати контейнер з ковтунцями треба обережно, щоб не розсипати
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Enpi
17/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудово!
Користуюся машинкою понад рік. Зі своїми функціями справляється на "відмінно". Речі довше виглядають як нові. І ще безперечний плюс - за рік постійного використання жодного разу не міняла батарейки, що були в комплекті.
Плюси
зручність у використанні, довговічність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
12/02/2022
Україна
Катишків більше немає!!!!!
Неймовірно крута машинка!!! Працює прекрасно!!! Читала відгуки, де пишуть, що шумна, маленький контейнер.....але це не мінуси. Шум звичайний, як в любій техніці з двигуном, ємність невелика, але чиститься дуже легко. Тут одні плюси!!! Машинка симпатична, батарейки одразу йдуть в комплекті, ціна адекватна. Чистить речі прекрасно!!! Не псує тканину, делікатно видаляє все лишнє. Звичайно, що речі з ворсом, буклє, і тому подібне, не потрібно чистити, або дуже акуратно. Я рекомендую на 100 %%% Замовляйте, не пошкодуєте!!!
Плюси
Розмір, комплектація, ціна, якість очищення
Мінуси
Жодного мінусу не бачу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC026/30 Машинка для видалення ковтунців